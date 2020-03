Çavabienaller : les arcs-en-ciel prolifèrent dans les fenêtres de l'Est-du-Québec

Le mouvement, très populaire en Italie sous le mot-clic #andratuttobene, gagne en ampleur dans la province. L'enseignante et mère Sarah Servant a elle aussi décoré sa maison en Gaspésie.

Pour elle, il s'agit d'une façon d'égayer les rues, dans une situation où tout le monde vit un peu d'isolement et beaucoup d'inquiétude , affirme-t-elle.

Je pense que si on se concentre un peu sur le positif et qu'ensemble, on se dit qu'on va passer à travers la vague avec espoir et dans le bonheur, on peut essayer de combattre une forme d'anxiété et d'isolement.

Sarah Servant, enseignante et mère