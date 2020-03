Le médecin de Rosthern déclaré positif à la COVID-19 a vu une quinzaine de patients

Samedi, le docteur Jess Melle a annoncé que sa femme et lui avaient été déclarés positif à la COVID-19 après un voyage en Alberta survenu au début du mois de mars.

Dimanche, il a donné sur sa page Facebook personnelle les détails sur le nombre de patients qu’il a vu depuis.

« Je ne publie que parce que je sais que ce sont des informations importantes. J’ai vu environ 15 personnes entre lundi et mardi », a-t-il indiqué dans son message publié sur le réseau social.

Il mentionne également que la seule raison pour laquelle il a vu autant de patients est parce qu’il essayait de « protéger une collègue enceinte d’un contact possible » en prenant un quart de nuit de 14 heures de garde.

« J’ai adhéré à ce que les autorités sanitaires ont dit sur ce qui était sûr. Aucune des personnes que j’ai vues n’a eu de contact étroit avec moi, c’est-à-dire 15 minutes ou plus, à moins de 6 pieds », a-t-il expliqué en ajoutant que tous les patients concernés seront contactés.

Dans son message, Jess Melle affirme également que depuis qu’il a fait connaître sa situation, sa famille et lui ont reçu des attaques en ligne.

« La peur et la désinformation ne sont pas bénéfiques. Ma famille est décimée et en ruine en raison de cette intimidation sur internet. Tout le monde semble oublier que nous nous remettons d’une maladie qui vous a tous terrifiés et qui pourrait vous tuer », a-t-il dit.

« Nous l’avons! S’il vous plaît arrêtez de nous attaquer », a-t-il plaidé.