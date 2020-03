De producteur de gin à producteur de... désinfectant

On a juste à se promener dans les supermarchés pour constater qu’il n’y a plus d’eau de javel, plus de purell, explique d’emblée le propriétaire de l’entreprise, Bryan Furlong. Au niveau des désinfectants, on a une sérieuse pénurie.

La distillerie la Chaufferie de Granby a délaissé la production de gin pendant la pandémie de coronavirus. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Puisque le procédé pour produire du désinfectant est similaire au gin, Brian Furlong a décidé de se retrousser les manches. Le désinfectant bien souvent c’est à base d’alcool et c’est ce qu’on produit, la seule différence c’est le type de grains , souligne-t-il.

Tout le monde doit mettre la main à la pâte et aider la société. Il ne faut pas agir de façon individualiste dans les circonstances, il faut penser au bien collectif. Bryan Furlong, propriétaire de la distillerie la chaufferie à Granby

Le désinfectant sera remis gratuitement dans la région dans le courant de la semaine. On va le remettre dans des centres de personnes âgées, dans des CLSC, certains endroits où le public doit se rendre comme les banques. Notre carnet de commandes est bien garni , a révélé le propriétaire.

Des modifications à la chaîne de production ont été effectuées à la Chaufferie de Granby pour produire du désinfectant. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

La production de gin est donc en pause au cours des prochaines semaines. On se concentre à faire du désinfectant , confirme-t-il. Bryan Furlong aimerait produire environ 800 litres de désinfectant tous les 5, 6 jours.

Le propriétaire ignore quand il reprend sa production normale. Je ne suis pas devin, on va voir ce que la vie nous réserve! , conclue-t-il.

Bryan Furlong et Vincent Van Horn espèrent que d'autres distilleries emboîteront le pas. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Avec les informations de Jean Arel et de Marion Bérubé