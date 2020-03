L’UQTR reprendra ses cours à compter du 30 mars, mais en ligne

Pour les cours qui se donnaient déjà en ligne, les activités se poursuivent, mais les évaluations sont suspendues jusqu’à cette date.

Cette date est retenue par souci d’équité, et pour permettre à chaque professeur, chargé de cours et étudiant de s’organiser adéquatement pour la reprise et la poursuite des activités , explique l’institution d’enseignement sur son site internet.

De plus, le recteur Daniel McMahon indique que la date de fin de session est repoussée au 12 mai.

À compter de lundi 23 mars, chaque professeur et chargé de cours communiquera avec les étudiants inscrits dans son groupe/cours pour discuter de la façon dont il entrevoit les conditions de reprise et la poursuite de son activité d’enseignement , peut-on lire.

Les plans de cours seront révisés en conséquence. Généralement, ce type de changement nécessite l'approbation des deux tiers des étudiants, ce qui ne sera pas le cas.