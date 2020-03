Les écoles et les centres commerciaux du Québec fermés jusqu'au 1er mai

C'est ce qu'ont annoncé le premier ministre, François Legault, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, et le directeur de la santé publique, Horacio Arruda, dimanche.

Les mesures qu’on a prises dans les 10 derniers jours ont un impact et vont se faire ressentir. À ce stade, il faut aller plus loin. Il faut intensifier nos mesures , a dit le premier ministre François Legault.

À partir de lundi, tous les centres d’achats, les salons de coiffure et d'esthétique ainsi que les salles de restaurants devront être fermés, et ce, jusqu'au 1er mai. Les restaurants sont encouragés à continuer d'offrir les commandes pour emporter.

Les épiceries, les pharmacies et les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) demeureront ouvertes.

Chaque geste qu’on pose pour réduire le nombre de contacts physiques va limiter la contagion et sauver des vies. Plus vite tout le monde suivra les consignes, plus on sauvera des vies.

François Legault, premier ministre du Québec