COVID-19 : des comités de vigie pour suivre la situation des entreprises de la région

Les entreprises sont invitées à rendre compte de leur situation, les annulations de réservation, les mises à pied, les pertes de fonds de roulement ou encore les fermetures temporaires.

À Rouyn-Noranda, la Chambre de commerce (CICRN), en collaboration avec la SADC et le CLD, a mis en place un comité de vigie pour mesurer les impacts économiques de la crise sur les entrepreneurs.

Les entreprises ont aussi accès sur le site Internet de la CCIRN à des informations utiles sur les mesures d'aides gouvernementales.

Plusieurs entreprises ont déjà répondu à l'appel de la CCIRN explique la directrice générale Valérie Morin.

Mon courriel déborde en ce moment [de messages] d'entreprises. On a de tout dans tous les secteurs, toutes les entreprises de services, des bureaux d'avocats ou de comptabilité [ils nous disent] si c'est toujours ouvert, des entreprises dans le domaine industriel, qui nous font part des services qui restent offerts parce qu'il y a des services qui ne le sont plus, la méthode de travail, est-ce que c'est du télétravail, est-ce qu'il y a des gens en poste, comment les rejoindre, etc , dit-elle.

Chambre de Commerce de Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Emelie Rivard-Boudreau

La Chambre de commerce de Val-d'Or collige sur son site Internet les informations provenant des deux paliers de gouvernements et qui peuvent intéresser les entreprises.

L'organisme sonde aussi les entrepreneurs sur leur réalité, leur défi et les problèmes auxquels ils font face, explique la directrice générale, Hélène Paradis.

Les craintes présentement, c'est la liquidité, on a des défis au niveau de nos entreprises pour certaines, les fins de mois sont plus difficiles. La directrice générale de la Chambre de commerce de Val-d'Or, Hélène Paradis

C'est surtout garder nos entreprises à flot premièrement, deuxièmement s'assurer dans la mesure du possible de garder les employés en place de la est parti un beau travail concerté de façon incroyable d’achat local, d'encourager nos gens. On a vu des entreprises trouver de nouvelles façons de faire, des menus à emporter, ce qui n'existait pas chez certains par le passé, des commandes par téléphone, des services de livraison, il y a beaucoup de choses qui s'offrent et on est en train de répertorier tout ça pour le promouvoir et le mettre en ligne , mentionne la responsable.

En Abitibi-Ouest, des organismes sont mobilisés pour documenter les impacts de la crise sur les entreprises locales.

La MRC, la SADC et la Chambre de commerce mettent à la disposition des entrepreneurs des guides et des outils pour gérer les impacts de la crise, explique Éric Fournier, directeur du développement à la MRC d'Abitibi-Ouest.