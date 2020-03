Après 28 cas de coronavirus, la Nouvelle-Écosse déclare l’état d’urgence

L'état d'urgence est décrété en Nouvelle-Écosse. Comme plusieurs autres premiers ministres, Stephen McNeil s’est dit inquiet de voir que plusieurs résidents ne respectent pas les consignes d’isolement et de distanciation sociale.

Je suis très fier des Néo-Écossais qui suivent les règles et les recommandations, mais aujourd’hui je dois me concentrer sur ceux qui ne les respectent pas , dit le premier ministre en débutant son discours dimanche.

En plus d’annoncer dimanche sept nouveaux cas de personnes infectées par la COVID-19, portant le total à 28 dans la province, la Nouvelle-Écosse a décidé de mettre de nouvelles mesures en place.

Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, le 22 mars 2020. Photo : Radio-Canada

Pour pousser les gens à rester chez eux, la Nouvelle-Écosse est devenue dimanche la dernière province canadienne à déclarer l’état d’urgence en raison de cette crise de santé publique.

Cette fin de semaine, j’ai vu bien trop de gens qui ne respectaient pas les consignes. Des plages pleines de gens, des parcs avec des rassemblements [...] des enfants qui jouent ensemble dans la rue. Stephen McNeil, premier ministre

Désormais, le bureau du médecin-hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse peut demander aux autorités policières d’intervenir si les gens de respectent pas les consignes.

Le premier ministre indique que des contraventions seront données aux gens qui ne respectent pas l’auto-isolement et les règles de distanciation sociale.

Les rassemblements de plus de cinq personnes sont aussi proscrits jusqu’à nouvel ordre.

À partir de lundi matin à 6 h, toute personne qui entre en Nouvelle-Écosse sera interceptée et on lui demandera de s’auto-isoler pour 14 jours. Les aéroports, les bateaux et l’autoroute à la frontière du Nouveau-Brunswick seront surveillés.

Un bilan qui a presque doublé en deux jours

Le Dr Robert Strang, médecin-hygiéniste en chef de la province, a annoncé sept nouveaux cas de COVID-19 dimanche, ce qui amène la Nouvelle-Écosse à un total de 28 cas.

Avec 13 nouveaux cas annoncés en fin de semaine, le bilan des personnes infectées vient presque de doubler en Nouvelle-Écosse.

Dr Robert Strang, médecin-hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, le 22 mars 2020. Photo : Radio-Canada

Le Dr Robert Strang a indiqué que ces nouveaux cas sont tous reliés à des voyages, ce qui veut dire que la province n’a toujours pas vu de contagion communautaire. Les autorités de santé publique redoutent néanmoins que cela soit bientôt le cas si les directives d'isolement et de distanciation sociale ne sont pas observées par le public.

En date de dimanche après-midi, la Nouvelle-Écosse avait effectué 2116 tests de dépistage de la COVID-19, dont 2088 se sont avérés négatifs. La province indique par ailleurs que les échantillons sont désormais analysés à Halifax et n'ont plus besoin d'être envoyés au Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg pour obtenir un résultat.