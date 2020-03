Nouvelle clinique de dépistage du coronavirus à Rivière-du-Loup

La clinique ne sera ouverte qu’aux patients ayant préalablement pris rendez-vous au 1-877-644-4545. Les citoyens sont priés de ne pas se présenter sans avertissement à la clinique.

Pour des raisons de sécurité et afin de limiter au maximum les risques de propagation du coronavirus, l'accès à clinique sera restreint et les mesures d'hygiène renforcées.

La centrale qui prend les appels actuellement a une mission régionale, donc prend les appels de l’ensemble de la région et à ce moment-là, on peut donner rendez-vous. Dans les endroits où il n'y a pas encore de centre de dépistage, on prend rendez-vous souvent à l’urgence, mais la personne vient sur rendez-vous et n’a pas à attendre, comme ça, elle a son dépistage rapidement et peut rentrer chez elle. Et au courant des prochains jours, on est en train de regarder les [options] pour voir comment donner du dépistage à proximité à l’ensemble de la population , explique le Dr Jean-Christophe Carvalho, directeur des services professionnels du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

La clinique de dépistage ouvre dès dimanche à Rivière-du-Loup. Photo : Radio-Canada / Laurence Gallant

Le CISSS demande aux patients de se présenter seuls à la clinique, à l'exception des enfants et des personnes vulnérables qui peuvent être accompagnés par une seule personne.

Le Dr Carvalho précise que pour qu'un test obtienne un résultat le plus fiable possible, il doit être fait auprès des personnes qui manifestent des symptômes du coronavirus, comme des problèmes respiratoires ou de la fièvre.

Si on se met à faire beaucoup de tests de façon inutile ou chez des gens chez qui les critères ne seraient pas indiqués, bien à ce moment-là, on a un risque de faux positif puis le test devient moins pertinent pour faire toutes les autres démarches par la suite , indique-t-il.

De telles cliniques de dépistage sont ouvertes entre autres dans les arénas à Baie-Comeau et à Sept-Îles. À Rimouski, une clinique est en installation au Colisée Financière Sun Life.

Avec les informations de Geneviève Génier-Carrier