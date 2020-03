Annulation de congés : des syndicats dénoncent l’arrêté ministériel de Québec

Cet arrêté permet donc, entre autres, aux gestionnaires de réaffecter du personnel, de suspendre ou annuler les congés déjà autorisés, ainsi que refuser l’octroi de nouveaux congés.

Cette décision surprend le président du syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers (CSN) de la Mauricie et Centre-du-Québec.

L’ensemble des salariés sont déjà pourtant très dévoués, afin de préserver la santé de la population. De notre côté, nous allons attendre avec impatience les directives que le CIUSSS MCQ voudra mettre en place par le biais de cet arrêté ministériel , fait savoir Pascal Bastarache.

Pour la Fédération de la santé et des services sociaux, l’arrêté ministériel lance un message paradoxal . D’un côté, [François Legault] nous appelle ses anges gardiens et nous dit qu’il veut nous aider, et de l’autre, il donne le droit aux dirigeants du CIUSSS d’avoir recours à des moyens de gestions qu’ils utilisaient déjà à outrance , dit la vice-présidente régionale, Marie-Line Séguin.

Même si elle comprend que la situation est exceptionnelle, Mme Séguin se questionne sur la pertinence d’ajouter du stress en plus sur les travailleurs de la santé.

Il va falloir qu’il y ait un dialogue constant entre les syndicats locaux et les dirigeants. Il faut éviter d’appliquer les mesures de cet arrêté mur à mur, et espérons que le CIUSSS MCQ continuera à travailler en collaboration avec les syndicats locaux , poursuit-elle.

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) a aussi dénoncé cet arrêté ministériel.

Avec les informations de Catherine Bouchard