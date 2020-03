Rapatriés du Maroc, des Canadiens racontent leur odyssée

Ils se considèrent tous chanceux d’avoir pu embarquer dans l’avion Air Canada affrété d’urgence par le gouvernement canadien. Les citoyens coincés au Maroc devaient communiquer avec les ambassades et les consulats locaux pour coordonner leur retour au pays. L’appareil a décollé du Maroc samedi à pleine capacité.

Je suis vraiment contente d’être de retour , a déclaré Jana à Radio-Canada dès son arrivée à l’aéroport Montréal-Trudeau. On voulait seulement revenir à la maison avant que la situation ne dégénère sérieusement.

La mère de famille qui est parvenue à prendre l’avion affrété par Ottawa avec sa fille et son mari a admis que les derniers jours au Maroc ont été très difficiles. Les autorités marocaines ont mis en place des règles drastiques pour empêcher la propagation de la COVID-19 sur ton territoire.

J’étais toujours au téléphone pour trouver un moyen de nous sortir de là. J’ai réussi, avec ma famille, à revenir, alors maintenant c’est tout ce qui compte.

Quelques minutes avant l’atterrissage de l’appareil d’Air Canada, un gros porteur qui peut accueillir près de 450 personnes, Issam Sedki attendait l’arrivée de son épouse. Je n’y crois pas encore , a-t-il lancé. J’attends de la voir pour y croire.

Issam Sedki a raconté tout le périple que sa femme a dû traverser avant de pouvoir quitter le Maroc. Entre l’inscription au service fédéral des Canadiens à l'étranger et l’attente d’un vol, l’angoisse a été omniprésente, a-t-il indiqué.

J’étais dans le doute parce qu’on ne savait pas les modalités : si c’était la règle du premier arrivé, premier servi. Je ne savais pas s’il y allait avoir de la place pour elle. C’était assez pénible à vivre.

Des Canadiens encore coincés à l'aéroport de Casablanca

Selon un proche d’une rapatriée, les prix des sièges étaient très élevés, aux alentours de 1300 $ par un aller simple. Dès qu’on a su qu’un vol allait être affrété, on n’a pas réfléchi pour réserver , a affirmé Hassan Chioua. On nous a fourni un code d’inscription en ligne, mais il fallait réserver dans un laps de temps précis.

Accompagné de plusieurs membres de sa famille, M. Chioua, originaire de Winnipeg, a rappelé qu’il restait encore des citoyens canadiens bloqués au Maroc, incluant des personnes âgées et des enfants entassés à l’aéroport de Casablanca.

Eamon Fitzgerald est préoccupé de la situation dans ce pays du Maghreb qui doit faire face à une hausse de cas d’infection à la COVID-19. En visite au Maroc avec plusieurs amis, le Torontois a annulé son voyage en catastrophe pour être capable de rejoindre l’aéroport de Casablanca et d’embarquer dans l’avion.

On s’inquiète que le gouvernement canadien ne fasse pas ce qui est nécessaire pour aller chercher les autres citoyens restés bloqués.

Une inquiétude également partagée par la passagère Jeanne Charbonneau qui, même si elle se dit heureuse d’être enfin de retour, ne peut s’empêcher d’avoir le cœur brisé pour tous ces gens restés bloqués.

J’ai juste envie de pleurer, car avant de partir, j’ai vu des personnes âgées là-bas qui dormaient sur le sol de l’aéroport. J’ai aussi rencontré une dame avec son bébé de six mois qui est encore pogné sur place.

Pour Mme Charbonneau, la situation serait même critique pour un certain nombre d’entre eux dont la santé demeure fragile. Elle lance d’ailleurs un appel au premier ministre, Justin Trudeau, afin de rapatrier dès que possible la totalité des citoyens bloqués au Maroc.

La situation devient de plus en plus dramatique au Maroc. Les rues sont bloquées. On ne pas laisser tomber ces gens.

Avec les informations de Carla Oliveira