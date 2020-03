COVID-19 : Ce que vous devez savoir aujourd'hui au Canada

Il y a désormais plus de 1300 cas de COVID-19 au Canada et 19 morts et les autorités avertissent que ce nombre continuera d’augmenter.

À travers le monde, le nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus a dépassé 307 000 personnes. L'Italie, qui a recensé plus de 50 000 cas, a rapporté dimanche plus de 800 morts en une journée.

Le premier ministre Justin Trudeau tiendra un point de presse à 11 h 15 (HE).

Depuis samedi, à la frontière entre le Canada et les États-Unis, on ne laisse plus passer que ceux qui se déplacent pour des voyages essentiels. Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a demandé aux snowbirds canadiens de revenir au pays le plus rapidement possible.

Il a aussi indiqué que le gouvernement canadien se prépare à rapatrier des Canadiens coincés en Inde, aux Philippines et en Équateur.

Un premier vol nolisé par le gouvernement canadien pour venir au secours de ses ressortissants menacés par la pandémie de coronavirus au Maroc est d'ailleurs arrivé samedi soir à Montréal.

L'état de la situation par province

À travers le pays, plus de 80 000 tests de dépistage ont été effectués.

Dans la majorité des provinces, les écoles, les restaurants, les bars et salles de spectacles sont fermés.

La Nouvelle-Écosse a déclaré l’état d’urgence dimanche et interdit les rassemblements de plus de 5 personnes.

Au Québec, il y a 181 cas confirmés et 5 morts. Selon les statistiques de Santé Québec, plus de 1500 personnes attendent les résultats de leurs tests. Le premier ministre François Legault, qui a interdit hier tout rassemblement intérieur ou extérieur, tiendra un point de presse aujourd'hui à 13 h.

Montréal a annoncé l'ouverture d'une clinique de dépistage dans des tentes à la Place des festivals.

Samedi, le conseil des ministres à Québec a prolongé de dix jours le décret de l'état d'urgence sanitaire.

Hydro-Québec a annoncé la suspension de l'application de ses frais pour factures impayées.

La ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec a signé samedi un arrêté ministériel qui modifiera « certaines dispositions nationales et locales des conventions collectives ».

Avec plus de 400 cas et 10 morts, la Colombie-Britannique est la province la plus touchée par la COVID-19 au Canada. Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a déclaré que 68 % des lits dans les services de soins intensifs de la province sont désormais occupés.

L’Ontario compte désormais 389 cas et 3 décès. L’Ontario a annoncé samedi qu'elle renforce les pouvoirs des établissements de santé et remplace temporairement les dispositions des conventions collectives.

L'Ontario pourrait manquer de lits de soins intensifs et être en pénurie de respirateurs d'ici la fin avril, selon une étude.

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, a demandé samedi aux manufacturiers d'aider à contrer la pénurie d'équipements médicaux et a demandé aux médecins et pharmaciens de ne pas permettre des renouvellements de prescription de plus de 30 jours pour éviter toute pénurie de médicaments pendant la pandémie.

Parmi les 226 cas en Alberta, 16 seraient potentiellement liés à des transmissions au sein la communauté.

Les Territoires du Nord-Ouest ferment leurs frontières à tout voyage non essentiel, après ladétection d’un premier cas à Yellowknife.

Tout visiteur (en voiture, traversier ou avion) arrivant à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard doit s’isoler pendant 14 jours. Des points de contrôle ont notamment été érigés au pont de la Confédération qui permet d’entrer à partir du Nouveau-Brunswick.

Par ailleurs, Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé dimanche unenouvelle aide financière pour aider les familles et les garderies de la province.

La Nouvelle-Écosse imposera des contraventions aux personnes (1000 $ par jour) et aux entreprises ( 7500 $ par jour) qui ne respectent pas les restrictions de distanciation sociale imposées par la province.

Le médecin-hygiéniste en chef de la Saskatchewan a rappelé aux Saskatchewanais l’importance de respecter une distanciation sociale de deux mètres afin d'éviter les cas de transmission communautaire. Le Syndicat des infirmières de la Saskatchewan (SUN) dénonce un manque de préparation dans la lutte contre la propagation de la COVID-19.

Un nouveau centre de dépistage du type service au volant a ouvert à Winnipeg. Il s'agit de la troisième clinique de ce genre au Manitoba.