Des restaurateurs à la rescousse des banques alimentaires de la Nouvelle-Écosse

Alors que les achats exagérés se poursuivent dans tout le pays, Feed Nova Scotia affirme qu'elle gère son approvisionnement alimentaire à l'heure, tout en s'attendant à voir la demande augmenter et l'offre diminuer.

Plusieurs restaurants fermés ont fait don de leurs denrées périssables à l'organisation, tout en exhortant les autres à faire de même.

L'organisation qui approvisionne 141 banques alimentaires dans la province essaie de déterminer comment elle peut passer d'une gestion essentiellement bénévole, à une gestion plus structurée, soutient le directeur général Nick Jennery.

Nous avons eu un réel problème de main-d'œuvre dès le départ , dit-il.

Nick Jennery, directeur général de l'organisme Feed Nova Scotia Photo : Radio-Canada

L'entrepôt de Feed Nova Scotia n'est pas conçu pour que les gens puissent maintenir une séparation de deux mètres et les bénévoles ont arrêté leur travail lorsqu'on leur a ordonné de rester chez eux, si possible.

Toutes ces choses nous ont immédiatement mis en difficulté , raconte le directeur général de l'association.

Ensuite, il y a eu le problème de l'approvisionnement en nourriture.

Chaque magasin, chaque banque alimentaire à travers le pays, tous essaient d'obtenir de la nourriture , explique M. Jennery. Et il y a de la nourriture là-bas, mais elle est enfermée dans la chaîne d'approvisionnement. Les distributeurs essaient de réapprovisionner les magasins de détail. Il y a donc un peu de retard.

Don de la province

Jeudi, le ministre des Services communautaires de la province a annoncé un don d'un million de dollars à Feed Nova Scotia, selon M. Jennery.

Dès l'annonce, M. Jennery a dit qu'il avait passé une grosse commande de nourriture à ses partenaires de vente.

Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, fait le point sur le coronavirus le 20 mars 2020 à Halifax. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Ce n'est pas facile à faire, car tout le monde demande beaucoup la même nourriture, tous en même temps. Mais j'ai bon espoir que nous continuerons à assurer le flux de nourriture.

Selon M. Jennery, Feed Nova Scotia distribue chaque mois des denrées alimentaires pour une valeur d'environ un million de dollars. Il prévoit également que le nombre de personnes utilisant les banques alimentaires va augmenter, bien qu'il ne puisse dire de combien.

Feed Nova Scotia dispose d'un stock d'environ deux semaines, ce qui est normal à cette époque de l'année.

M. Jennery a confié qu'il n'était pas sûr de ce que cela signifierait pour l'organisation si la pandémie COVID-19 se prolongeait. Certains grands donateurs, tels que les agriculteurs et les commerces de détail, sont en difficulté.

Certains organismes peinent à continuer d'offrir de l'aide alimentaire en raison de la crise du coronavirus. Photo : Ivanoh Demers

Avec une demande croissante, une offre entrante incertaine, et la nécessité de réorganiser nos canaux de distribution, il y a beaucoup de questions en suspens.

Les restaurants interviennent

Alors que le fournisseur de la banque alimentaire tente de résoudre ces problèmes, l'aide est venue d'un nouveau palier - des restaurants qui ferment pour protéger leur personnel et leurs clients.

Nous faisons tout frais, donc nous avons beaucoup de produits en magasin , explique Chris Connolly, le propriétaire-exploitant du Mexi's d'Halifax.

Bien que certains restaurants de la Nouvelle-Écosse proposent encore des plats à emporter, M. Connolly a pris la décision en début de semaine de fermer complètement.

Après avoir préparé des colis à emporter pour le personnel, Chris Connolly a fait don de tous ses restes en les déposant chez Feed Nova Scotia.

Beaucoup d'articles en vrac - des caisses de poivrons verts, de poivrons rouges, de fromage, tout ce que vous pouvez imaginer de non périssable , dit-il. Laitue romaine, carottes, concombres, courgettes, certains produits laitiers aussi. Une nourriture bonne et nutritive.

Au total, le don représentait environ une demi-palette de nourriture, et plus de la moitié de l'approvisionnement du restaurant mexicain.

C'est la bonne chose à faire , dit le restaurateur. Nous vivons une époque sans précédent. Nous devons nous unir. J'ai besoin de faire tout ce que je peux pour faire une différence.

Je ne peux pas être à l'hôpital pour donner des soins, je ne peux pas être en première ligne pour répondre. Mais si ce petit geste peut aider la chaîne... alors c'est ce que nous devons faire.

Craig Flinn, le propriétaire de Chives, 2 Doors Down Halifax et 2 Doors Down Dartmouth, a également fait un don de toute nourriture qui ne pouvait pas être congelée.

Les aliments préparés immédiatement ont été donnés à mon personnel pour les repas, puis les articles plus coûteux qui sont périssables et non ouverts [nous avons fait un don].

Cela comprenait plus de 400 kilos de nourriture, y compris des caisses d'œufs, de pommes de terre, de légumes, de chou frisé, de brocoli et d'autres denrées périssables.

Déposer la nourriture en toute sécurité

Le personnel était derrière la fenêtre et là pour répondre aux questions... mais une fois que vous partez, ils sortent et prennent les affaires. C'est donc un système très sûr.

M. Flinn exhorte le public à donner tout excès de nourriture pour nourrir les gens dans le besoin en Nouvelle-Écosse.

S'il-vous-plaît, ne laissez rien se gaspiller , dit-il. Nous ne pouvons pas gaspiller une pomme de terre ou un oignon pour l'instant. C'est un moment crucial.

De nombreux restaurateurs ont tenté d'aider. Photo : Radio-Canada

M. Flinn, qui a une jeune famille, a dit qu'il comprenait pourquoi les gens ont peur et qu'ils essayent peut-être de faire leurs propres provisions. Mais il pense qu'il y a eu des achats excessifs et encourage les gens à penser aux autres.

Une grande partie des produits qui ont été stockés ne seront pas utilisés, je le crois vraiment , dit-il.