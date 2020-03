Élan de solidarité envers les camionneurs en temps de pandémie

Des camionneurs qui transportent des articles essentiels en temps de pandémie sont découragés : avec les fermetures, ils ne trouvent plus de restaurants ou de dépanneurs où trouver repos.

Mercredi dernier, Joe Sears, un camionneur de longue date de Sydney, N.-É., a entrepris le début d'un voyage de six semaines qui le mènera à travers le pays - et au cœur des provinces les plus touchées par la crise de la COVID-19. Il ressent déjà les effets de ces fermetures sur son voyage.

Joe Sears, un camionneur de longue date de Sydney, N.-É. Photo : CBC

Je conduis vers l'inconnu , a-t-il dit en entrevue à CBC alors qu'il traversait Fredericton. Je ne peux même pas imaginer, car certaines régions sont beaucoup plus touchées que la côte Est.

M. Sears a chargé tout ce dont il a besoin pour survivre : deux barbecues, de la nourriture, de l'eau, des vitamines, des gants et du papier de toilette.

Mais alors que la pandémie cause de l'anxiété dans tout le pays, il prévoit dormir dans sa cabine de camion parce que les hôtels lui font peur en ce moment.

Sur les 5 600 kilomètres qui le séparent de sa destination, Kamloops (C.-B.), il aura besoin de relais routiers propres avec des douches - il se contentera de toilettes propres - et de restaurants pour un bon repas.

Archives. Photo : Radio-Canada

Ces services essentiels sont de plus en plus difficiles à trouver pour les camionneurs, qui transportent des cargaisons vitales, notamment de la nourriture, des désinfectants pour les mains et des masques.

Les relais routiers réduisent leurs heures de service ou sont carrément fermés à cause du virus qui a infecté plus de 1 000 personnes au Canada.

Il est même impossible de faire une commande à l'auto lorsque le camion est trop grand et qu'il n'est pas permis de s'y rendre à pied.

Les camionneurs sont le cœur du Canada, de l'Amérique du Nord , croit M. Sears, qui a appelé les gouvernements à se pencher sur les difficultés rencontrées par ces conducteurs.

Il a ajouté que les provinces devraient suivre la décision de la Californie de déclarer les relais routiers un service essentiel pendant la crise de la COVID-19.

Si nous ne pouvons pas faire notre travail correctement, il va y avoir une sacrée pagaille dans ce pays , raconte M. Sears.

Ces modes de transport seront nécessaires pour que le pays puisse mener à bien sa lutte contre la pandémie, dit-il.

C'est ce qui motive la campagne de médias sociaux #thankatrucker pour le travail extraordinaire qu'ils fournissent pendant la crise, selon l'Alliance canadienne du camionnage.

Des groupes tels que l'Atlantic Provinces Trucking Association affichent sur les médias sociaux les endroits où les camionneurs peuvent se rendre pour obtenir des services tels que des douches, des laveries et de la nourriture à emporter.

L'un de ces endroits est le Glenholme Loop Petro Pass, tout près de l'autoroute transcanadienne, non loin de Truro (N.-É.). Ici, on fait un effort supplémentaire en offrant aux camionneurs des repas gratuits, des douches et un endroit où se garer.

C'est le souci de Suzanne Cascanette. Cette femme d'Halifax travaille aux douanes et inspecte les camions qui passent des États-Unis au Canada.

Elle entend parler du sort de certains camionneurs qui sacrifient leur temps précieux en famille parce qu'ils craignent d'avoir attrapé la COVID-19 en travaillant.

Ils ne rentrent pas à la maison, parce qu'ils pensent qu'ils pourraient apporter quelque chose à la maison. Ils sont donc logés dans un hôtel pour protéger leur famille , raconte Mme Cascanette.