COVID-19 : plus de 300 000 cas recensés dans le monde

Plus de 300 000 cas infectés à la COVID-19 ont été recensés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles.

Au moins 300 097 personnes sont touchées par le nouveau coronavirus parmi lesquelles 12 895 décès, ont été détectées dans 169 pays et territoires, notamment en Chine (81 054 cas, dont 3261 morts), berceau de la pandémie.

En Italie (53 578 cas), pays le plus durement touché au niveau mondial, les chiffres s’élèvent dorénavant 4825 morts. En Espagne, le gouvernement a annoncé 394 décès dans les dernières 24 heures, ce qui représente une hausse de 30 % par rapport à la veille.

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une hospitalisation.

Deuxième vague de contaminations en Asie

De la célèbre plage australienne de Bondi Beach aux rues de New Delhi, à travers toute l'Asie, les autorités ont intensifié ce week-end leurs efforts pour ralentir le coronavirus alors qu'une seconde vague de contaminations est enregistrée dans des régions qui pensaient l'épidémie sous contrôle.

Des mesures visant à restreindre les déplacements ont été prises par différents pays comme en Malaisie où l'armée a été déployée pour imposer le confinement. Le nombre de cas enregistrés en Asie a dépassé les 95 000, soit un tiers des cas de COVID-19 enregistrés dans le monde, selon le décompte effectué par l'AFP.

En dehors de la Chine, où plus de 80 000 personnes ont été contaminées après l'apparition en décembre du premier cas de nouveau coronavirus à Wuhan, la Corée du Sud est le pays d'Asie le plus touché avec plus de 8500 cas.

Alors que le nombre de personnes porteuses du COVID-19 en Chine n'a cessé de baisser ces dernières semaines, d'autres nations voient les bilans s'alourdir.

La Thaïlande a enregistré dimanche une soudaine hausse, avec 188 nouveaux cas, laissant planer des doutes sur les chiffres recensés par ses deux voisins, la Birmanie et le Laos, qui ne font état d'aucun cas.

Après avoir fermé ses frontières aux non-résidents et aux étrangers, l'Australie, qui compte 1300 cas, a demandé aux habitants d'annuler leurs déplacements à l'intérieur du pays.

L'Organisation mondiale de la santé appelle à une lutte « violente »

Le Pakistan, où 300 personnes seraient porteuses du coronavirus, a suspendu tous les vols internationaux.

Des millions d'Indiens ont été soumis dimanche à un couvre-feu national à titre expérimental dans la lutte contre cette pandémie.

Le nombre de tests de dépistage a été augmenté dans ce pays de 1,3 milliard d'habitants, où 320 cas ont été recensés, un chiffre qui serait largement sous-estimé.

L’Asie enregistre des chiffres à la hausse, dont une deuxième vague de contamination dans plusieurs pays. Photo : AFP / Antara Foto Agency

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé l'Asie du Sud-Est à mener une lutte « violente » contre cette épidémie, redoutant l'effondrement de leur système de santé déjà fragile.

Dans les pays où l'épidémie semblait maîtrisée, les autorités font désormais face à une deuxième phase de contaminations, notamment liée aux personnes rentrant de l'étranger.

Singapour a interdit aux visiteurs de courte durée de se rendre dans cette cité-État densément peuplée, après une vague de cas importés qui a porté à 432 le nombre total de cas recensés.

À Hong Kong, où le pire semblait derrière, le nombre de personnes contaminées a presque doublé la semaine dernière, de nombreuses personnes retournant dans le centre financier.