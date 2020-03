La maison d’hébergement Transit Sept-Îles sur le qui-vive

La maison d'hébergement Transit Sept-Îles, qui vient en aide aux personnes vivant des difficultés, doit composer avec le risque de contagion, ce qui pose un défi important au personnel et à la direction de l'organisme.

La maison d'hébergement ne reçoit plus de nouveaux pensionnaires depuis deux semaines, afin de réduire les risques de propagation du nouveau coronavirus.

Comment moi je peux être sûr que la personne qui est référée ne soit pas porteuse ou ne soit pas contagieuse. David Leboeuf, directeur de Transit Sept-Îles

Le directeur de Transit Sept-Îles, David Leboeuf, attend que le CISSS de la Côte-Nord vienne en aide à l'organisme. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La direction attend maintenant l'aide du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord pour mieux contrôler les admissions.

On s'est fait annoncer qu'on allait avoir des personnes coordonnatrices qui allaient nous rejoindre pour nous expliquer un peu ce qu'ils peuvent nous donner comme service. C'est un questionnement qu'on a aussi , reconnaît David Leboeuf, le directeur de Transit Sept-Îles.

Malgré ce message d'optimisme, Transit Sept-Îles ne prend pas de risque. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Mesures d'hygiène et de distanciation accrues

Pour le moment, le Transit héberge six personnes à qui des mesures accrues d'hygiène et de distanciation sont imposées. Et le personnel aussi redouble de prudence.

Ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on demande à toutes les personnes qui travaillent, y compris les résidents, de réduire le plus possible les contacts entre les amis, la famille, d'aller prendre un café au McDo ou quoi que ce soit. Mylène Bertrand, intervenante, Transit Sept-Îles

L'intervenante de Transit Sept-Îles Mylène Bertrand explique que de nouvelles mesures sont en place. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Manque de ressources matérielles

La pandémie de COVID-19 complique aussi l'approvisionnement en nourriture pour le Transit.

Les dons provenant de la population ont beaucoup diminué, tout comme ceux provenant du comptoir alimentaire de Sept-Îles.

Même à l'épicerie, la tâche n'est pas simple. La problématique aussi du deux aliments par personne... Nous, on achète pour plusieurs. Il faut qu'on rentre, puis qu'on sorte souvent... Ou qu'on envoie d'autres personnes. Mais en général, on se débrouille bien , explique M. Leboeuf.

Les activités de financement de Transit Sept-Îles sont aussi affectées par la pandémie. Le 16e Déjeuner du printemps, qui devait avoir lieu dimanche, est annulé. L'événement devrait cependant être de retour l'an prochain.

D'après le reportage de Marc-Antoine Mageau