Des consultations en ligne pour ceux qui désirent gérer anxiété et stress

Pour bien des gens, faire face à une pandémie cause de nouvelles sources d’anxiété. Malheureusement, trouver de l’aide est moins facile qu’avant, alors que bien des cabinets de psychologues sont fermés.

Or, l’Association des psychologues de l’Ontario offre maintenant des consultations en ligne pour faire face à la pandémie de COVID-19.

La psychologue Katy Kamkar explique que bien des gens qui font face à certains soucis de santé mentale se retrouvent dans une situation particulière. « Et pour les personnes anxieuses, c'est encore plus difficile, on vit tous un changement drastique dans notre mode de vie », ajoute-t-elle.

C'est pour cette raison que l'association des psychologues de l'Ontario a redoublé d'efforts pour offrir ses service entièrement en ligne. L'entreprise Think Research de Toronto a développé les outils nécessaires et la plateforme sur laquelle les patients pourront consulter leur professionnel de la santé.

De plus, la plateforme développée par Think Research permettra aux psychologues de la province de participer à l’effort pour combattre la COVID-19 en offrant des sessions de consultation gratuites, en partenariat avec la Croix Rouge.

Selon le Dr Sylvain Roy, neuropsychologue, cette nouvelle est extrêmement importante. « Les personnes actuellement traitées pour des problèmes de santé mentale doivent avoir accès à des soins pour maintenir leur bien-être. Pendant une pandémie, ils ont plus que jamais besoin de notre soutien et de notre engagement. »