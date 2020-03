La Commission des services policiers d'Ottawa suspend le chef adjoint de la police

Ce dernier est visé par des allégations de harcèlement sexuel de la part d'une employée du Service de police d'Ottawa. Cette dernière avait déposé en août une plainte au Tribunal des droits de la personne de l'Ontario.

Parallèlement, en septembre, la Commission des services policiers d’Ottawa a indiqué avoir demandé à la Commission civile de l’Ontario sur la police (CCOP) d’enquêter sur la plainte, de lui rapporter ses découvertes et de déterminer s’il y a matière à suspendre M. Jaswal.

Le 13 mars, la CCOPCommission civile de l’Ontario sur la police a indiqué que M. Jaswal a dérogé selon elle à trois dispositions du Code de conduite prévu par la Loi sur les services policiers.

C'est dans ce cadre que les membres de la Commission des services policiers se sont réunis samedi et ont pris la décision de suspendre le chef adjoint, avec salaire.

Dans un communiqué, la Commission des services policiers a indiqué s'engager à assurer un environnement de travail positif et sans harcèlement aux employés du Service de police d'Ottawa et à maintenir la confiance en l'intégrité du SPO, aux yeux du public et des membres du SPO .

Les procédures judiciaires se poursuivent. Ni ces inconduites ni les allégations de la plaignante n'ont été prouvées en cour.