Journal d’un retour au pays à l’ère du coronavirus

Tout juste de retour d’un voyage entre Londres et Rimouski, le réalisateur du Téléjournal Est-du-Québec, Luc Tremblay, raconte son périple alors que les mesures et les complications s’intensifient pour les voyageurs qui cherchent à rentrer au pays. Voici son récit.

Le niveau de stress est retombé. Je suis revenu au pays vendredi soir et j'amorce ma quarantaine pour contribuer à l'effort québécois de lutte contre la COVID-19. Un déplacement Londres – Montréal – Rimouski sans anicroche, mais qui m'a quand même épuisé mentalement.

J'étais au Royaume-Uni depuis une semaine lorsque les premiers ministres Legault et Trudeau ont tour à tour lancé un vibrant appel au retour de leurs compatriotes. Même si j'avais déjà un billet d'avion en poche, j'appréhendais le chaos : les premières images de gens entassés comme du bétail à l'aéroport de Montréal ne laissaient présager rien de bon.

Mais le scénario du pire ne s'est pas matérialisé, malgré quelques situations pour le moins douteuses.

À Londres, à l'aéroport de Heathrow, habituellement l'un des plus achalandés au monde, j'ai passé les étapes de la sécurité et de l'embarquement en des temps records à cause du petit nombre de voyageurs. Le personnel, ganté et masqué, était efficace et les voyageurs ont obéi à la lettre aux consignes.

Toutefois, personne ne m'a demandé si j'étais moi-même malade ou si j'avais été en contact avec une personne affectée. Personne n'a pris ma température avant de me permettre de passer.

À bord de l'avion plein à craquer, on pouvait entendre une mouche voler. Heureusement, pas la moindre toux révélatrice des symptômes qui font frémir la planète entière. Le service des repas s'est déroulé comme d'habitude. Seuls les masques portés par le personnel de bord et certains passagers laissaient entrevoir une situation hors de l'ordinaire.

À l'arrivée, des employés des services frontaliers nous ont remis de l'information sur le coronavirus et les mesures d'isolement en vigueur et une question sur la pandémie a été ajoutée au questionnaire des douanes.

J'avais aussi certaines craintes envers les files d'attente. À l'aéroport de Montréal, l'achalandage minime les a réduites à presque rien.

Mais lors de chacune des étapes de mon déplacement, autant à Londres qu'a Montréal, aucune mesure n'a été prise pour inciter les passagers à laisser une certaine distance entre eux.

Je rassure ceux qui s'inquiéteraient (pour ma santé ou pour le risque que je représente pour eux) : je ne suis pas malade pour l'instant et je viens de commencer une quarantaine de 14 jours que j'entends respecter à la lettre. Ma commande d'épicerie en ligne vient d'arriver et je commence le télétravail lundi.

Heureusement, la vue de ma fenêtre de salon n'est pas jolie : ça va réduire la tentation d'aller jouer dehors.