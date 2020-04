Des rituels, d'Éric LeBlanc

Qui suis-je?

Je suis originaire de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, mais j'ai vécu la majeure partie de ma vie à Québec. Auteur, photographe, artiste numérique et performeur, j’ai cosigné, avec l’Escouade créative, le spectacle littéraire en autobus Et si… en 2017 et le parcours Adieu Sherlock! en 2016. J’ai dirigé pendant quatre ans le collectif Exond&, qui présente des spectacles littéraires sur les scènes du Mois de la Poésie et du Carrefour international de théâtre. En solo, je récite poèmes et nouvelles sur les scènes du Festival Québec en toutes lettres, du Off-Festival de poésie de Trois-Rivières et du Festival de la Poésie de Montréal. On peut me lire notamment dans la revue Zinc et sur la trousse poétique en ligne Tout à coup – La poésie. J’ai été finaliste du Prix de poésie Radio-Canada 2016, et j’ai figuré sur la liste préliminaire du Prix de la nouvelle Radio-Canada en 2017. Plus de 5600 personnes ont découvert mon exposition photographique IGAnne au Théâtre de la Bordée à l’hiver 2019. Je travaille présentement comme adjoint à la programmation à la Maison de la littérature. Mon premier livre, Le bleu des garçons, est sorti en février 2020 aux éditions Hamac.

Ma nouvelle en quelques mots

Entre soirées de film, magie blanche, cartes Pokémon et apprentissage du corps, trois garçons d'une école secondaire affrontent leur adolescence en banlieue pendant qu'un complot se trame en coulisses.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Je me suis inspiré de mes propres amours, ainsi que de mes questionnements sur le legs de l'histoire LGBTQIA2+ pour monter une histoire cinématographique où l'humour côtoie la cruauté de l'adolescence. Quelque part entre Stranger Things et Querelle de Roberval, ces quelques mois dans le quotidien d'un trio de jeunes garçons cherchent à ramener une naïveté et une magie dans la découverte sexuelle. En fin de compte, je voulais créer un univers où j'aurais souhaité grandir : plein d'aventures et de rebondissements, mais où on réussit à revendiquer le droit de s’interroger sur les modèles qu'on nous propose, surtout à une époque aussi charnière que la puberté.

Les premières lignes de ma nouvelle

On se pratique à jouir en silence.

Quand ça approche, on se murmure

« Keep a straight face »

avec l’accent des acteurs américains

et on réprime un rictus, la tension dans nos jambes.

On se met au défi de réciter des leçons sans que la voix chavire.

Faut pas que ça paraisse.

Faut que, si on nous filme en contre-jour,

on croit qu’on est simplement en train de devenir des sorciers. Extrait Des rituels, d'Éric LeBlanc

