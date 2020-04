Qui suis-je?

À 5 ans, dans mon petit village portneuvois, je disais que je serais écrivaine. Et depuis 15 ans, j’écris, c’est vrai : dans des magazines, dans un quotidien ainsi que pour une agence de marketing, à titre de journaliste et de rédactrice pigiste. Je suis aussi réviseuse pour des maisons d’édition. Corriger les romans des autres commence cependant à me peser, et j’espère trouver prochainement l’équilibre professionnel nécessaire pour me consacrer en bonne partie à mes projets personnels d’écriture.

Ma nouvelle en une phrase

Une fin de soirée caniculaire, dans le salon d’un bungalow, prend une tournure plus que malaisante pour une adolescente, lorsque le frère de son amie tombe sur un film érotique à la télé.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Toutes les formes de violence sexuelle me révoltent. Même les plus légères , que l’on nomme depuis quelque temps inconduites sexuelles . Pourtant, elles aussi confinent les femmes à la peur, à la paralysie, au malaise et au doute. Je voulais montrer leur impact, vécu de l’intérieur.

Les premières lignes de ma nouvelle

Mouillées de sueur, mes cuisses collaient au faux velours du fauteuil d’un vert passé. Le ventilateur faisait périodiquement voler ma frange dans tous les sens et j’avais l’estomac gonflé de root beer et de popcorn au beurre artificiel. C’était une belle soirée d’été qui s’achevait. La canicule poursuivait son lent travail d’amortissement. Toute la ville portait la chaleur comme une seconde peau, abrutie sous son poids. Extrait de Dans la nuit bleue, de Sophie Marcotte

