Juan Sebastian Larobina et sa famille coincés en Argentine

Juan Sebastian Larobina, sa femme et son fils peinent à sortir de l’Argentine et à revenir rapidement au Canada, malgré les recommandations du premier ministre Trudeau.

En visite dans la famille de M. Larobina depuis le 16 février dernier, Juan Sebastian Larobina, Mylène Cotton et leur fils Edaï sont confinés dans la maison familiale située dans le village de San Martin de Los Andes, à plus de 1500 kilomètres de la capitale Buenos Aires.

Les autorités ont [fermé] les entrées de la ville. Les clients des épiceries font la file dehors et on laisse entrer trois [ou] quatre clients à la fois. Les coins de rue sont habités par des [gendarmes] , décrit Mylène Cotton dans un courriel envoyé à l’ambassade canadienne.

Mylène Cotton et son fils, Edaï, sont coincés en Argentine. Photo : Courtoisie Juan Sebastian Larobina

À écouter également : COVID-19: un casse-tête pour les agences de voyages

Ils tentent depuis plusieurs jours de respecter les appels au rapatriement du gouvernement Trudeau et de rentrer en sol canadien, mais ils n’arrivent pas à trouver de vol de retour plus tôt que le 11 avril.

Ces vols les feront prendre des correspondances à Rio de Janeiro, Houston et Atlanta. Incapables de trouver un troisième billet sur leur vol, Mylène et Juan Sebastian ont dû réserver un billet sur un autre vol pour leur fils, qui arrêtera notamment à New York.

On est très inquiets puisque, comme vous le savez, New York a été mis en quarantaine , évoque M. Larobina.

Même une fois les vols réservés, les trois Gaspésiens ne savent pas comment ils pourront se rendre à l’aéroport de Buenos Aires, à 18 heures de route, puisque les transports en commun sont arrêtés jusqu’au 31 mars en Argentine.

Oui, ça pourrait rouvrir le 31 mars, mais ça pourrait aussi [être plus long]. On ne sait pas ce qui va arriver , affirme-t-il.

Juan Sebastian Larobina est musicien et travailleur autonome. Photo : Radio-Canada / Marie-France Abastado

M. Larobina affirme avoir tenté de joindre l’ambassade canadienne à Buenos Aires afin de faciliter, voire d’accélérer leur rapatriement.

Je sais qu’on n’est pas les seuls, mais ma demande n’a même pas eu d’accusé de réception encore , déplore-t-il.

Attentif aux développements tant au Québec qu’en Argentine, il conclut que leur seul désir est de revenir pour entamer leur quarantaine à la maison, en Gaspésie.

Avec les informations d'Alexandre Courtemanche