Encourager les commerçants locaux malgré la COVID-19

La Zone boréale, gérée par la Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, propose maintenant aux citoyens d'encourager leurs commerçants locaux favoris en achetant des chèques-cadeaux en ligne.

Cet élan de solidarité permet aux commerces qui sont soit fermés en raison de l'isolement ou qui voient leurs services réduits d'avoir un certain revenu. Les clients qui achètent les chèques-cadeaux pourront les utiliser dès les réouvertures de ces entreprises.

L'ensemble du montant est remis à l'entreprise sélectionnée.

Le propriétaire de la Microbrasserie HopEra de Jonquière, qui fait partie des nombreux partenaires de la Zone boréale.

C'est vraiment une petite tape sur l'épaule, un gros coup de main pour les petits producteurs ou restaurateurs. Le message c'est : " l'argent vous revient, car on sait que vous vivez des temps durs " , explique le gérant, Vladimir Antonoff.

La livraison : nouvelle planche de salut pour les restaurateurs?

Les commerces doivent d'ailleurs être de plus en plus ingénieux afin de continuer à offrir leurs services malgré l'isolement lié au COVID-19. La livraison demeure une solution des plus intéressantes pour les restaurants.

Le restaurant Pizza Maximum à La Baie a d'ailleurs décidé de se lancer dans la livraison de déjeuners. Un moyen de briser l'isolement et d'offrir du réconfort en ces temps difficiles, tout en permettant au restaurant de rester ouvert.

Ça met un baume sur le cœur des gens. Paulette Tremblay, gérante de Pizza Maximum à La Baie

Le restaurant Pizza Maximum de La Baie offre maintenant la livraisons de déjeuners. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

« Ça nous permet de garder du personnel en place, de faire tourner l'économie. Donc on s'est dit bon on va ajouter le service de livraison pour les déjeuners, ce qui est vraiment très populaire et on est vraiment surpris », ajoute Mme Tremblay.

Le restaurant assure que l'hygiène est au centre des préoccupations. C'est pourquoi des règles d'hygiène sont appliquées entre chaque client.