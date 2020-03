Quand la pandémie force les musées à innover

Alors que tous les secteurs culturels se voient bouleversés par la COVID-19, deux musées manitobains tentent tout de même de demeurer une courroie de transmission entre l’art et les citoyens.

Depuis le 14 mars, le Musée des beaux-arts de Winnipeg ( WAGMusée des beaux arts de Winnipeg ) et le Musée canadien pour les droits de la personne ne sont plus accessibles au public. Depuis, ces institutions ont pris des mesures pour continuer de divertir et d’éduquer les citoyens, malgré la distance.

Une des initiatives toutes simples du WAG, c’est My Daily Art, où le directeur du musée, Stephen Borys, propose quotidiennement une oeuvre de la collection qu’il affectionne particulièrement.

Le tableau Serenity, Lake of the Woods de Frank Johnston, 1922. Photo : Radio-Canada / Frank Johnston – Serenity, Lake of the Woods, 1922

Tant sur le site du musée que sur les réseaux sociaux, Borys partage son amour pour différents tableaux, donnant ainsi à lire de petits textes personnels dans lesquels il contextualise à la fois l’oeuvre et l’artiste. De cette manière, malgré les portes closes du musée, les oeuvres, elles, peuvent continuer de circuler à leur façon, virtuellement.

Une visite virtuelle

Le Musée canadien pour les droits de la personne n’est pas en reste. Il propose une visite virtuelle du musée dans une vidéo de plus de 20 minutes où l'on erre dans différentes salles avec une guide qui nous fait découvrir les galeries du musée. Par exemple, on peut apprendre tout sur l’histoire de Viola Desmond, la nouvelle effigie que l’on retrouve sur les billets de 10 $ de la Monnaie royale canadienne.

De plus, le musée rappele l’existence de l’application qui permet de visiter l’ensemble des galeries du musée, avec des commentaires audio tant en anglais qu’en français, ainsi qu’en langue des signes. Ceux qui le préfèrent pourront consulter la version texte de ces visites qui permettent un tour d’horizon complet de ce que le musée a à offrir.