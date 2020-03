Deux artistes québécois disent être atteints de la COVID-19

Lenni-Kim, 18 ans, qui est surtout connu en France après y avoir été révélé par l’émission The Voice Kids en 2015, a indiqué dans un message vidéo sur Instagram avoir appris vendredi qu’il avait obtenu un résultat positif à un test du nouveau coronavirus.

Sa mère et lui ont passé des tests à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal après avoir commencé à ressentir des symptômes de la COVID-19.

Mercredi, ma mère commençait vraiment à ne pas se sentir bien. Elle avait des courbatures et, surtout, elle toussait beaucoup et elle avait mal à la tête. Moi aussi j’avais des courbatures, j’avais mal à la tête, alors on s’est dit : "On va aller faire des tests".

Le jeune chanteur a tenu à souligner l’importance de respecter les mesures d’isolement prescrites par le gouvernement pour prévenir la propagation de la COVID-19.

En gros, juste vous dire le coronavirus est vraiment virulent. Nous on a fait attention et on l’a attrapé quand même.

Le chanteur et sa mère demeureront en isolement total jusqu’à ce que les autorités sanitaires leur donnent l’autorisation de ressortir, a affirmé Lenni-Kim.

L’écrivain Christian Guay-Poliquin a également indiqué avoir contracté la COVID-19, samedi dans un message mis en ligne sur Facebook.

L’auteur des livres Le poids de la neige et Le fil des kilomètres croit avoir attrapé le virus lors d’un récent séjour à Paris, où il se trouvait pour une rencontre pour l’adaptation théâtrale de l’un de ses romans, et pour recevoir un prix au Centre culturel canadien.

Amis du Québec, sachez je suis en isolement préventif depuis mon arrivée [le 9 mars]. D’où la pertinence de cette mesure, il faut le redire et le redire encore. Autrement, ma famille et moi allons bien , a-t-il écrit sur Facebook.