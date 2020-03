La garde partagée, un casse-tête au temps du coronavirus

Celui-ci n'aurait pas respecté des ordres de la cour par le passé. Elle craint donc qu’il ne respecte pas les demandes de la direction de la santé publique de rester à la maison autant que possible et de côtoyer le moins de gens possible.

Il s'agit pour elle d'une source de stress supplémentaire, puisqu'elle ne réussit pas à communiquer avec le père de l'enfant, qui ne répond pas.

La situation est d'autant plus particulière, car l'enfant est né dans un contexte de violence conjugale.

La mère famille souhaite que les directives de Québec soient claires sur la question.

Qu’est-ce que je dois faire? Est-ce qu’on doit garder l’enfant à la maison? Faire les échanges quand même? C’est qu’il n’y a pas de directives claires. Je pense que je ne suis pas la seule dans cette situation-là qui ne sait pas comment agir en ce moment avec la situation exceptionnelle. Je me demande, que ce soit avec une bonne entente ou pas, — on ne veut pas contrevenir au jugement s’il y en a un non plus, donc comment réagir , se questionne la mère qui a préférée garder l'anonymat.

La directrice générale de la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, Sylvie Lévesque, abonde dans le même sens et demande à la santé publique de fournir quelques lignes de conduite.

L'organisation a reçu des messages de parents qui s'inquiètent.

Si un parent a la garde plus souvent, est-ce que l’enfant pourrait rester le plus souvent avec ce parent-là? Il pourrait avoir l'option de garder contact avec les réseaux sociaux. On ne sait pas non plus comme parent si l’autre respecte aussi les consignes de distanciation sociale, élabore Mme Lévesque.

À la mère du jeune enfant, qui a écrit au ministre de la famille Mathieu Lacombe, son attaché politique a répondu qu'il n'existait pour le moment aucune directive à ce sujet. On lui recommande de consulter un avocat. Nous attendons un retour d'appel du cabinet du ministre.

D'après les informations de Sarah Désilets-Rousseau