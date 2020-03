Jusqu’à 4000 pertes d’emploi à Banff

D'ordinaire animée, même l'hiver, la rue principale de Banff est presque complètement vide. Seuls une poignée de touristes, masques au visage, et quelques résidents locaux passent devant des rangées entières de commerces fermés.

La crise du coronavirus est brutale pour le joyau des Rocheuses. Jusqu'à 4000 personnes ont perdu leur emploi, sur une population totale de 9000 personnes, selon la municipalité.

La municipalité de Banff est désertée par les touristes, encouragés à ne pas voyager en raison de la crise du coronavirus. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Dylan Loader avoue toutefois qu’il ne s’attendait pas à perdre son emploi de chef au restaurant Maple Leaf, à Banff. On vit dans une bulle ici et je pensais que la crise nous épargnerait , admet-il.

C'est que les restrictions sur les voyages ont dramatiquement fait chuter le nombre de touristes. Le taux d'occupation des hôtels, habituellement de 70 % en mars, avoisine les 10 % à 20 %, selon l'organisme Tourisme Banff et Lake Louise.

Je ne peux décrire ces derniers jours que d’une seule manière : dévastateurs. Leslie Bruce, présidente de Tourisme Banff et Lake Louise

Départs massifs

Face à cette hécatombe, les employés mis à pied quittent la ville en masse, particulièrement les travailleurs internationaux, invités à rentrer dans leur pays.

Mon sous-locataire m’a donné son avis de départ et deux jours plus tard, il est parti , raconte Dylan Loader. Maintenant je dois trouver 1000 $ de plus par mois , dit-il, la gorge nouée par le stress.

Il s’inquiète que l’assurance-emploi ne suffise pas dans une région où les loyers sont d’ordinaire très élevés et le taux d’inoccupation, presque à zéro. Nous dépendons des travailleurs internationaux pour louer les chambres de plus dans nos logements et payer nos loyers que ne couvre pas notre salaire , explique-t-il.

Dylan Loader affirme que son restaurant fait partie des douze d'une même bannière qui ont fermé leurs portes dans la foulée de la crise du coronavirus. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

À Canmore, Tessa Haywood se demande quoi faire, maintenant qu’elle a perdu son emploi à la réception d’un hôtel, la semaine dernière. Je ne sais pas si j’ai travaillé assez d’heures pour me qualifier pour l’assurance-emploi, mais je ne peux pas rentrer à la maison, parce que je n’ai pas assez d’argent , explique la Néo-Zélandaise.

Les vols vers la Nouvelle-Zélande sont d’environ 1000 $ et je n’ai pas cet argent. J’ai environ 700 $. Tessa Haywood, travailleuse néo-zélandaise mise à pied

Heureusement, l’hôtel qui l’employait et l’hébergeait a diminué son loyer pour l’aider. C’est vraiment gentil de leur part. Ça va me permettre de rester et de payer mon loyer , affirme Tessa.

Banff s’en remettra-t-elle?

La mairesse de Banff garde toutefois espoir que l’économie de la région redémarrera dès la fin de la crise. Je suis sûre que Banff va s’en remettre. La question, c’est dans combien de temps , affirme Karen Sorensen. Pour l’instant, nous sommes en territoire inexploré. Nous n’avons jamais vécu ça auparavant.

Dylan Loader est toutefois beaucoup moins optimiste. Nous serons peut-être capables de survivre au prochain mois, mais si rien de majeur n’arrive d’ici là, nous ne pourrons plus vivre ici , déplore-t-il.