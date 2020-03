Comment l'Alberta a réussi à faire plus de tests de la COVID-19 que toute autre province

L'Alberta a effectué un peu plus de 20 000 tests de dépistage de la COVID-19, plus que toute autre province au Canada, pour plusieurs raisons, explique la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Deena Hinshaw.

La Colombie-Britannique en a effectué un peu moins de 18 000 et l'Ontario, 14 000.

Selon la médecin hygiéniste en chef, de tels résultats ont été rendu possible grâce à différents points : une infrastructure existante, le fait que le matériel nécessaire aux tests était disponible, la collaboration avec les universités, mais aussi grâce à un processus de test qui fonctionne 24 h sur 24.

L'un des avantages que nous avons en Alberta, c’est notre laboratoire provincial de santé publique , a t-elle déclaré cette semaine. Ils ont une installation incroyable et travaillent fort pour avoir une technologie de pointe qui nous permet de réagir rapidement.

Ce même laboratoire avait fait des tests locaux pour l'Ebola lors de l'épidémie en Afrique de l'Ouest et il avait déjà une longueur d'avance lorsque le nouveau coronavirus a commencé à se propager dans le monde.

Lorsque cette épidémie a commencé en Chine et que les tests sont devenus disponibles au Canada, notre laboratoire a été celui qui a obtenu les kits de test du laboratoire national et a alors renforcé son stock , a déclaré Hinshaw.

Deena Hinshaw explique que le laboratoire a formé plus de personnes aux techniques de test pour ainsi être capable d'assurer un flux constant de personnel.

Le laboratoire a donc des gens qui ont reçu une formation polyvalente, donc leur équipement ne reste pas inactif a-t-elle déclaré. Je ne peux pas en dire assez sur le travail du laboratoire et à quel point ils ont été incroyables.

Les capacités de test ont également augmenté. Mardi, l'Alberta a effectué pour la première fois plus de 2000 tests en une seule journée. Mercredi, un peu plus de 2900, et 2800 autres jeudi.

Avec les informations de CBC News