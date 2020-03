Une clinique de dépistage de COVID-19 en préparation à Rimouski

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS) a confirmé l'information samedi après-midi, mais les détails seront dévoilés en début de semaine.

Il s'agit de la première clinique de dépistage mise en place au Bas-Saint-Laurent.

Une clinique de dépistage de COVID-19 sera installée au colisée de Rimouski. Photo : Radio-Canada

Les données accessibles les plus à jour sont en date de vendredi après-midi. Au total, 291 tests de dépistage ont été réalisés au Bas-Saint-Laurent. Au total, 160 sont négatifs et 130 sont encore en attente de résultats, indique le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Un premier cas de COVID-19 a été détecté dans l’Est-du-Québec mercredi. Le test positif était celui d'un employé de Premier Tech à Rivière-du-Loup.