Une famille de Sainte-Foy coincée au Pérou

Attendre l’information, c’est ça le plus stressant , lance Guillaume Rioux, dont les vacances au Pérou avec sa conjointe et leur fils de 13 mois a viré au cauchemar dans la dernière semaine.

Au moment de parler à Radio-Canada, samedi midi, ce dernier avouait être dans l'incertitude la plus totale.

Alors que Justin Trudeau venait d’annoncer que des avions seraient envoyés au Pérou pour rapatrier les citoyens canadiens, les nouvelles du gouvernement péruvien semblaient beaucoup moins encourageantes.

S’ils réussissent à rapatrier [des Canadiens] qui sont au Pérou, est-ce qu’on va en faire partie? Guillaume Rioux

Le gouvernement péruvien collaborait pour les vols de rapatriement depuis l’annonce de l’état d’urgence, mais il a annoncé que samedi soir, à minuit, c’était fini , raconte le père de famille.

Pris par surprise

La famille de Québec devait visiter le Machu Picchu, mais a été refoulée après la déclaration de l'état d'urgence par le gouvernement péruvien. Photo : Getty Images / Eitan Abramovich

Parti avec sa petite famille le 10 mars pour rejoindre un couple d’amis québécois et leurs deux jeunes enfants, le résident de Sainte-Foy rappelle à quel point la situation a évolué rapidement dans les jours qui ont suivi leur arrivée au Pérou.

Avec un peu de recul aujourd’hui, on se dit qu’on aurait peut-être dû rester à Québec, mais personne n’a jamais vécu quelque chose du genre. Au moment de partir, ce qui circulait sur les réseaux sociaux, c’était assez rassurant.

Quelques jours après leur arrivée au Pérou, des pays européens ont commencé à demander à leurs citoyens de rentrer au pays avant le 16 mars, raconte Guillaume Rioux. Nous, on n’avait pas encore cette consigne, mais même si on avait voulu, il n’y avait plus de vol pour un retour au Canada. Donc on a continué notre périple.

Lundi, les deux familles voyageant ensembles étaient à Aguas Calientes, dans la cordillère des Andes, pour effectuer l’ascension du Machu Pichu. Mais à leur réveil vers cinq heures du matin, ils ont plutôt appris que le gouvernement péruvien venait de déclencher l’état d’urgence.

Une vue de l'appartement où se trouvent actuellement la famille de Guillaume Rioux ainsi que leurs amis québécois. Photo : Fournie par Guillaume Rioux

Course contre la montre

Le Machu Pichu était fermé et, en dedans d’une demi-heure, on a vu que tout le monde se ruait vers la gare de train. On a rassemblé nos choses puis on s’est dirigé là. Avec les enfants, on a réussi à devancer nos billets parce qu’on a su que c’était la dernière journée pour quitter.

Les deux familles ont réussi à attraper un train, puis un taxi jusqu’à Cuzco, la plus grande ville de la région. Rendu là, impossible de prendre un vol pour revenir au Canada. Selon le gouvernement péruvien, on aurait dû sortir du pays lundi , poursuit Guillaume Rioux.

C’est ainsi qu’ils se sont retrouvés coincés au Pérou, les vols commerciaux pour quitter le pays ayant subitement cessé. Depuis, les deux familles se sont trouvés un logement Airbnb pour quelques semaines.

Pas de danger pour le moment

On est bien installé, on n’a pas à se plaindre , précise le résident de Ste-Foy. Sur Facebook, les milliers de Canadiens coincés au Pérou se sont vites rassemblés sur des groupes où ils s’échangent de l’information et tentent de travailler en équipe pour rejoindre des élus et les autorités canadiennes.

N’empêche, raconte le Québécois, l’armée péruvienne commence à envahir les rues de villes avoisinantes pour limiter au maximum les sorties des résidents. Tout cela alors que les deux couples d’amis québécois jonglent avec l’idée de se rendre à Lima, où se trouve le plus gros aéroport du pays.

Des véhicules d'urgence dans une rue de Cuzco, au Pérou. Photo : Fournie par Guillaume Rioux

Ce qu’on se fait dire par l’ambassade et le gouvernement, c’est de rester où on est. Mais là, à Cuzco, on est à 20 heures d’autobus de Lima. On ne sait pas comment ça va se passer. On prend le risque d’essayer de se rendre à Lima même si le transport terrestre est difficile? On se pose la question , détaille Guillaume Rioux.

On sait qu’il y a des gens dans des situations pires que nous, mais on a hâte de rejoindre notre famille et d’avoir accès à notre système de santé au besoin.

Avec les informations de David Rémillard