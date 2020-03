Une course contre la montre pour rentrer au pays

9 mars, aéroport de Montréal. Les télés passent en boucle les dernières nouvelles du nouveau coronavirus, mais l’inquiétude est encore lointaine. Je m’envole vers Alger avec mon père, pour une dizaine de jours auprès de la famille. L’Algérie ne fait pas partie des endroits à éviter en raison du virus. Le pays ne dénombre qu’une dizaine de cas. Au Québec, quatre personnes présentent des symptômes.

Les premiers jours, l’épidémie n’est qu’une trame de fond, confinée encore à quelques pays. Les rues d’Alger grouillent de gens. Le chaos organisé propre à la capitale ne marque pas de temps de pause, tout comme les manifestations antisystème, rendez-vous bihebdomadaire de milliers d’Algériens depuis plus d’un an.

Début mars : des familles profitent du bord de la mer à Alger. La crise du coronavirus semble encore loin. Le pays ne dénombre à ce moment que quelques cas. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

Au fil des informations inquiétantes en provenance de l’Europe, des masques commencent à apparaître. Le coronavirus devient le seul sujet de conversation. Le débat fait rage quant à suspendre ou non les manifestations, le temps de contenir la crise.

12 mars. D'Alger, on suit les nouvelles au quotidien. Au Québec, le premier ministre François Legault demande à ceux qui reviendront de voyage de s’isoler volontairement. Le président américain ferme ses frontières aux Européens.

L’anxiété s’installe, alors que la crise se développe en temps réel. Je m’accroche à l’espoir d’être dans un pays peu touché et à celui de pouvoir revenir en temps et lieu, le 19 mars.

Alors que la pandémie du coronavirus se propage, les Algériens prennent des mesures pour se protéger. Les manifestations contre le pouvoir en place ont été suspendues. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

Puis, il y a cet appel du gouvernement canadien de revenir au pays alors qu’il en est encore temps. L’incertitude grandit. Se dirige-t-on vers une fermeture complète des frontières canadiennes? Pourra-t-on sortir de l’Algérie à temps? Sur Internet, plus aucun vol n’est disponible avant la date prévue de notre retour.

16 mars. On regarde en direct Justin Trudeau annoncer que seuls les Canadiens et résidents permanents en bonne santé pourront revenir au Canada. Quelques instants plus tard, le courriel redouté : notre vol prévu trois jours plus tard est annulé.

Le premier ministre du Canada a annoncé lundi que le pays fermait ses frontières aux étrangers, sauf aux Américains, « pour l'instant ». Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

C’est le branle-bas de combat pour trouver d’autres moyens de retourner le plus vite possible au pays. Les liaisons directes entre Alger et Montréal étant rares, il faut passer par l’Europe. Le prix des quelques billets restants s’enflamme. On parvient à trouver un vol, mais impossible de revenir plus tôt que prévu.

17 mars au matin. À l’extérieur de l’ambassade du Canada à Alger, on demande quelles mesures d’aide nous sont disponibles, à travers un interphone.

La réponse fuse à travers ce même interphone. On ne peut rien faire pour vous. Nous n’avons aucune information. Contactez votre compagnie aérienne.

Un représentant de la compagnie aérienne qui nous confirme au bout du fil ce qu’on craignait : l’aéroport d’Alger va fermer demain. Il n’y aura plus de moyen de sortir du pays.

Nous devons quitter l’Algérie le jour même, sinon il sera trop tard. On boucle nos valises en quatrième vitesse pour se rendre directement à l’aéroport, puisqu’il est impossible de réserver sur Internet. Les au revoir à la famille sont précipités.

Notre stratégie sera d’abord de nous rendre dans un pays où les liaisons avec le Canada sont plus fréquentes. Avec une chance inouïe, on met la main sur les deux dernières places d’un vol vers Paris, qui part dans moins d’une heure.

L'aéroport d'Alger a fermé son espace aérien aux vols internationaux en raison du coronavirus. Des passagers attendent de prendre l'un des derniers vols vers Paris. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

Le passage à la frontière semble interminable. La lecture de mon passeport biométrique fait des siennes et nous ralentit. Je me rappelle avoir échappé du liquide sur plusieurs documents importants il y a quelques mois, mais je croyais que mon passeport avait été épargné.

Je me permets de souffler lorsque je m'assois finalement dans l’avion vers Paris. À l’arrivée en fin d’après-midi, les esprits s’échauffent, certains étant impatients de retourner chez eux. Pour nous, il ne s’agit que d’une première étape dans notre retour à la maison.

Le premier vol disponible vers Montréal n’est que deux jours plus tard. On décide de passer une nuit à l’hôtel, avec l’intention de retourner à l’aéroport tôt le lendemain. L’incertitude de la situation nous fait craindre d’autres annulations de vols.

En soirée, on apprend que l’Algérie a bel et bien fermé toutes ses frontières et liaisons internationales. Nous sommes partis à la dernière seconde.

Une journée peut-elle avoir plus de 24 heures? C’est la question que je me pose en repensant à tout ce qu’on vient de vivre.

18 mars. L’aéroport Charles-de-Gaulle est vidé de ses touristes. Il ne reste que des voyageurs qui tentent de retourner à la maison.

Des voyageurs anxieux de pouvoir revenir au pays le plus rapidement possible, avant une fermeture des frontières. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

Laissez un mètre d’espace entre vous, soyez citoyens! , répète un agent de sécurité, excédé. Partout, le même rituel de se désinfecter les mains aussi souvent que possible.

Les vols sont pleins. On espère des annulations de dernière minute de touristes qui devront reporter leur visite du Canada.

Après quelques heures, une agente nous confirme nos places dans le vol d’après-midi vers Montréal. Je me retiens de la prendre dans mes bras, distanciation sociale oblige.

Dans le vol de retour, le soulagement se lit sur tous les visages. Plusieurs ont vécu la même crainte de ne pouvoir retourner chez eux à temps, alors que la crise de la COVID-19 s’amplifiait de jour en jour et que les frontières se fermaient. À l’aéroport de Montréal, on écoute attentivement les directives de la santé publique, qu’on va appliquer à la lettre.

Des employés de la santé publique sont à l'oeuvre à l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau pour enjoindre aux voyageurs qui arrivent dans la métropole de se mettre en quarantaine. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Maintenant en isolement chez moi, je réalise ma chance. Plusieurs Canadiens sont toujours coincés à l’étranger, prisonniers des frontières fermées. En quelques jours à peine, le monde a basculé.