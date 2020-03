COVID-19 : visite du centre d’isolement pour les personnes sans-abri

Le maire d’Ottawa Jim Watson a fait une visite samedi matin de ce centre d’isolement.

Pour nous, c’est une priorité d’aider les personnes sans-abri , a lancé le maire devant les médias locaux.

Cela va clairement jouer un rôle vital, car quand le médecin vous dit de vous isoler et que vous n’avez nulle part où aller, un refuge n’est clairement pas le meilleur endroit. Jim Watson, maire d'Ottawa

De plus, selon la présidente-directrice générale de Santé urbaine Ottawa, Wendy Muckle, les populations qui sont dans les refuges sont plus enclines à contracter des maladies, en particulier la COVID-19.

Au premier étage du centre, des employés municipaux ont monté des lits de camp dans deux salles : une chambre de 5 lits pour les femmes et une chambre de 5 lits pour les hommes. En bas, un gymnase servira de salle récréative pour le moment. Il pourrait abriter d’autres lits si besoin est.

Une dizaine de lits de camp ont été montés dans le centre d'isolement pour personnes sans-abri à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Boris Proulx

Au début, on espère ne pas avoir trop de clients, donc ça va être une salle récréative. On a acheté des ballons, des jeux, des tapis de yoga, pour que les gens puissent se divertir. On s’attend à une soixantaine de clients si on est mal pris. Pour les salles en haut, on peut avoir 10 personnes , a expliqué Louise Beaudoin, infirmière coordonnatrice au Inner City Health d’Ottawa.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Louise Beaudoin est infirmière coordonnatrice au Inner City Health d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Félix Desroches

Pour l’heure, seulement quatre employés travailleront dans ce centre.

On va avoir besoin d’aide à un moment donné , a reconnu Mme Beaudoin.

En plus du centre, un camion se rend quotidiennement dans les refuges pour fournir des soins médicaux à la population sans-abri. L'objectif est de désengorger les urgences, de réduire le risque de transmission de la COVID-19 pour eux et pour la population en générale.

Le centre d'isolement se situe dans le centre communautaire Routhier au 172, avenue Guigues, dans le quartier de la Basse-Ville, au coin des rues Guigues et Cumberland.

Avec les informations de Boris Proulx