COVID-19 : un premier cas dans les T.N.-O.

Son état de santé s’est amélioré, et cette personne récupère à la maison, précise l'autorité sanitaire. Cette personne avait voyagé en Colombie-Britannique et en Alberta avec des membres de son foyer.

« On a averti les personnes avec qui elles auraient pu être en contact de s’isoler immédiatement », a indiqué la médecin hygiéniste en chef des T.N-O., Kami Kandola.

Jusqu'à présent, 299 tests de dépistage de la COVID-19 ont été effectués dans les Territoires du Nord-Ouest. Un seul s'est avéré positif, précise le Bureau de l'administrateur en chef de la santé publique dans un communiqué.

D’autres tests ont été effectués, mais l'analyse des résultats peut prendre jusqu’à sept jours, selon le gouvernement.

Au cours du développement de la pandémie, les T.N.-O. ont mis en place plusieurs mesures pour combattre la propagation et ralentir son arrivée, dite « inévitable » dans le territoire.

Mercredi, les Territoires du Nord-Ouest le Yukon et le Nunavut ont décrété l’état d’urgence sanitaire, afin de donner plus de pouvoir et de marge de manoeuvre à la médecin hygiéniste en chef.

En fin de soirée vendredi, le gouvernement ténois a annoncé que sa médecin hygiéniste en chef s'apprêtait à émettre un arrêté pour fermer les frontières terrestres, aériennes et maritimes du territoire, avec quelques exceptions, pour combattre la propagation du nouveau coronavirus.

La Dre Kandola ordonnera également aux personnes qui reviennent aux territoires de s’isoler à Yellowknife, à Fort Smith, à Hay River ou à Inuvik.

L’arrêté devrait être rendu plus tard samedi. Une conférence de presse aura lieu à 14h (HAR).

Depuis le début de la pandémie, les autorités des territoires du Nord disent vouloir éviter que la COVID-19 ne se rende dans leurs petites communautés isolées, parfois aux prises avec peu de ressources en soin de santé, des logements surpeuplés et des problèmes d’eau courante.

Plus de détails à venir