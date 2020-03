Six nouveaux cas présumés d'infection à la COVID-19 au Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick annonce samedi six nouveaux cas présumés d'infection à la COVID-19, ce qui porte à 17 le nombre de cas présumés ou confirmés dans cette province.

Ces six personnes sont une femme dans la vingtaine, un homme dans la quarantaine, deux femmes dans la cinquantaine, et une femme et un homme dans la soixantaine.

Cinq des six personnes infectées résident dans le sud de la province, et une dans la région centrale. Quatre des personnes avaient fait une croisière. Les deux autres individus ont été en contact direct avec des cas présumés déjà identifiés.

