COVID-19 : des points de contrôle au pont de la Confédération

L'Île-du-Prince-Édouard contrôlera chaque personne entrant dans la province et les résidents ayant séjourné ailleurs au Canada devront s’isoler pendant 14 jours, au même titre que les voyageurs qui arrivent de l’international.

C’est ce qu’a annoncé la Dre Heather Morrison, médecin-hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard, lors de son point de presse quotidien, samedi après-midi.

Afin de freiner la pandémie de COVID-19, le gouvernement installera dès samedi des points de contrôle au pont de la Confédération vers le Nouveau-Brunswick, au débarcadère du traversier vers les îles de la Madeleine et à l’aéroport de Charlottetown.

La médecin-hygiéniste espère que ces changements pousseront plus de gens à opter pour l’auto-isolement.

On ne ferme pas le pont ou l’aéroport, mais on essaie de trouver les gens qui auraient des symptômes de la COVID-19 et de donner de l’information , affirme la Dre Morrison.

Le pont de la Confédération. Photo : Getty Images / Oliver Childs

On demande aussi aux pharmacies de limiter les ordonnances à 30 jours, afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de pénurie de médicaments dans la province.

Ce sont près de 300 tests qui ont été réalisés jusqu’à maintenant et les résultats seront mis à jour sur le site Web du gouvernement plus tard samedi.