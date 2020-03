Comment les hôpitaux ontariens se préparent-ils à une flambée des cas de COVID-19?

Notre priorité a entièrement changé pour devenir, dans la mesure du possible, la préparation à la croissance des cas de COVID-19 , a déclaré le Dr Kevin Smith, directeur général du Réseau universitaire de santé (University Health Network) à Toronto.

Depuis des semaines, les directeurs d'hôpitaux, les médecins et les infirmières élaborent des plans de lutte contre la pandémie et se préparent à les mettre en œuvre. Ces derniers impliquent le redéploiement du personnel, le report des chirurgies prévues, le déplacement des patients qui n'ont pas besoin de soins aigus et l’approvisionnement approprié en équipement de protection et de respirateurs artificiels.

L'ensemble du système de santé s'est mobilisé pour faire face à ce que nous prévoyons être une période très difficile. Dr Kevin Smith, directeur général du Réseau universitaire de santé

Le Dr Smith et ses collègues à travers la province surveillent assidûment la situation en Italie, où la propagation rapide du coronavirus a entraîné une saturation du système de santé.

Sophia Gray, à gauche, et Faydra Fisher, spécialistes du contrôle des lits au service des flux de patients de l'Hôpital General de North York, peuvent prendre en charge jusqu'à 90 patients par jour pendant les périodes de pointe. Photo : La Presse canadienne / Galit Rodan

Nous prenons des mesures maintenant, mais nous continuons également de planifier pour l'avenir, d’évaluer à quoi pourraient ressembler les quatre, six, douze prochaines semaines ou plus , a déclaré le Dr Joshua Tepper, PDG de l'Hôpital général de North York.

Réaménager et réorienter les patients

L'hôpital général de North York réfléchit à utiliser des espaces en dehors de leur unité de soins intensifs pour les transformer en des endroits où les soins intensifs peuvent être dispensés de manière sûre et efficace , a déclaré le Dr Tepper.

Le Réseau universitaire de santé, qui comprend les hôpitaux de Toronto General et de Toronto Western, compte environ 130 patients qui sont classés comme niveau de soins alternatif , c’est-à dire qu'ils peuvent sortir de l'hôpital, mais continuent d'occuper des lits parce qu'ils attendent des soins ailleurs, comme de l'espace dans un foyer de soins de longue durée.

Dr Kevin Smith, directeur général du Réseau universitaire de santé Photo : Courtoisie : St Joseph's Healthcare Hamilton

L'hôpital envisage des options pour déplacer ces patients en toute sécurité, et cela pourrait même inclure des hôtels, selon le Dr Kevin Smith : Les gens sont très créatifs et apportent ce genre d'idées à la table .

L'un des plus grands hôpitaux de l'Ontario, le centre de santé régional Southlake à Newmarket, qui dispose de 500 lits, envisage de créer une zone de dépistage à l'extérieur de l'hôpital, éventuellement dans une tente.

Environ 70 % des chirurgies planifiées ont été reportées, tout comme pour le Réseau universitaire de santé. Avec cette mesure, ces hôpitaux disposent désormais d’un taux d’occupations de leurs lits de 85 %, soit bien au-deçà du niveau de saturation habituel.

Bien-être du personnel

Le bien-être des employés est également une priorité, selon la direction de ces hôpitaux.

Au Réseau universitaire de santé, le personnel reçoit une formation supplémentaire sur le port et le retrait de l'équipement de protection et sur la façon de prévenir la propagation du coronavirus, notamment au cours de procédures particulièrement risquées telles que l’intubation d'un patient infecté.

Nous devons vraiment veiller à ce que les agents de santé ne soient pas eux-mêmes infectés. Dr Kevin Smith, directeur général du Réseau universitaire de santé

À l’Hôpital général de North York, chaque employé qui franchit la porte doit se soumettre à un dépistage des symptômes de la COVID-19, y compris le PDG.

Le Dr Tepper affirme que les infirmières et les médecins de première ligne travaillaient à un rythme très élevé depuis ces derniers mois, l'hôpital étant confronté à une forte demande pendant la saison de la grippe. Il cherche des modes de travail pour que le personnel reste en bonne santé physique et émotionnelle pendant la pandémie.

Arden Krystal, directrice du centre de santé régional Southlake, s’inquiète pour sa part du nombre d'employés non disponibles pendant les deux prochaines semaines. Certains ont quitté le pays pour les vacances de mars et doivent rester dans l'isolement pendant 14 jours à leur retour, en vertu d'une directive des autorités sanitaires de la province. Il lui faudra donc réaffecter du personnel là où il en manque.

Pour Rob Burgess, directeur de la préparation aux urgences du Centre des sciences de la santé Sunnybrook à Toronto, les ressources limitées en équipement de protection pour le personnel est inquiétant. Sans cet équipement pour aider à soutenir notre personnel, il est très difficile de fournir des soins de santé aux patients.

Avec les informations de Mike Crawley, CBC News