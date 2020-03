Amazon augmente la rémunération des heures supplémentaires

Une annonce qui a lieu au moment où le plus grand détaillant en ligne du monde tente de répondre à la demande de plus en plus croissante d'achats en ligne par des clients coincés chez eux pendant l'épidémie de coronavirus.

Les employés dans les entrepôts recevront une double rémunération pour les heures supplémentaires, contre une fois et demie auparavant, et cela du 15 mars au 9 mai, a précisé Amazon.

Tous les associés travaillant à l'heure dans le réseau des opérations américaines recevront le double de leur taux horaire normal pour chaque heure supplémentaire effectuée dans une semaine de travail. Extrait du communiqué d'Amazon