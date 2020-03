Des infirmières d’Edmonton refusent de faire des tests pour la COVID-19 sans masque N95

Le local 196 du syndicat des infirmiers et infirmières unis de l’Alberta a confirmé la nouvelle en mentionnant que certains de ses membres « ont exercé leur droit de refuser de performer des tâches » dans trois cliniques de dépistage de la COVID-19 d’Edmonton.

« En fonction de l’évaluation de ce dont ils ont besoin pour se protéger correctement et de l’information à leur disposition, ils jugent avoir besoin de masques N95 pour se protéger correctement », a indiqué la vice-présidente du syndicat, Sandi Johnson.

Contrairement aux masques chirurgicaux que les infirmières albertaines portent pour faire passer les tests, les masques N95 sont plus serrés sur le visage et protègent mieux contre la transmission aérienne.

Selon l’Agence de santé publique du Canada, les masques N95 ne sont pas obligatoires.

Le syndicat, lui, juge que tous les travailleurs de première ligne en contact avec des patients soupçonnés ou confirmés d’avoir la COVID-19 devraient avoir accès aux masques N95 parce que « la science reste incertaine sur la façon dont le virus est transmis ».

Cette position s’aligne avec celles de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers, de l’agence fédérale américaine Centres pour le contrôle et la prévention des maladies et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ajoute le syndicat.

Le syndicat et Service de santé Alberta ne s’entendent pas sur la nécessité de porter un masque N95 pour protéger les infirmières qui prélèvent des échantillons auprès de patients soupçonnés d'avoir la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

Quant à Service de santé Alberta, le porte-parole Kerry Williamson souligne que l’agence provinciale « est convaincue que les lignes directrices et l’équipement mis en place protègeront nos travailleurs contre l’exposition à la COVID-19 ».

Selon lui, une évaluation des risques a été faite vendredi en après-midi pour assurer la sécurité des infirmiers et infirmières qui ont refusé de faire des tests.

« Dans tous les cas, l’enquête a permis de déterminer que le travail était sécuritaire et que les masques fournis sont appropriés », a signalé Kerry Williamson en ajoutant qu’une rencontre avec le syndicat a eu lieu vendredi pour discuter de la situation et trouver un terrain d’entente.

Avec les informations d'Andrea Huncar