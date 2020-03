Quatre nouveaux décès au Québec, confirme François Legault

Le nombre d’infections a aussi augmenté, passant à 181 personnes au total, a ajouté le premier ministre.

C'est 42 cas de plus que vendredi, la hausse s'expliquant par l'augmentation des tests de dépistage, a indiqué François Legault.

Comme on s’y attendait, il y a une augmentation du nombre de cas qui s’accélère et on s’attend à la même chose dans les prochains jours , a-t-il expliqué.

De ces 181 cas d'infection par le nouveau coronavirus, dix personnes sont hospitalisées et dix personnes sont en soins intensifs.

Les quatre nouvelles victimes habitaient toutes dans la même résidence pour personnes âgées, a d'ailleurs précisé M. Legault.

On se prépare à tous les scénarios. François Legault, premier ministre du Québec

Le premier ministre a réitéré son appel aux Québécois à limiter les contacts physiques et à respecter les distances sociales.

Des mesures qui sauvent des vies , a-t-il martelé.

En date d’aujourd’hui, 1500 personnes attendent leurs résultats de tests de dépistage et 9200 autres ont reçu des résultats négatifs.

Lors du conseil des ministres, vendredi, le gouvernement a prolongé de dix jours le décret d’état d’urgence sanitaire au Québec. Une décision qui permet de donner des pouvoirs additionnels à la police pour faire respecter les directives du directeur national de la santé publique.

On souhaite que les personnes qui sont infectées ou qui ont des symptômes restent à la maison , a réitéré M. Legault, tout en rappelant que grande majorité des Québécois respectaient les directives. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, je suis très fier des Québécois.

Le premier ministre est aussi revenu sur les déplacements de la population qu’il souhaite la réduction à leur strict minimum dans les prochaines semaines. « C’est important de ne pas se déplacer autant que possible d’un quartier à l’autre, d’une ville à l’autre, d’une région à l’autre pour éviter de répandre les infections. »

Plus de détails à venir