Les sentiers de motoneige ferment à cause du coronavirus

En raison de la crise du coronavirus, la FCMQFédération des clubs de motoneigistes du Québec demande aux clubs de la province de ne plus assurer l'entretien et le surfaçage des sentiers.

C'est le cas du Club motoneige de Val-d'Or qui a cessé ses opérations jeudi.

Le président Denis Lefebvre assure que la saison a été bonne, mais se termine d'une manière hâtive.

Je pense que c'est nécessaire par l'évaluation que le gouvernement a fait des problèmes de santé et il veut éviter que des motoneigistes, peut être, qui viendraient du sud se promener ici, ça pourrait propager le virus en Abitibi , dit-il.

Il affirme que les motoneigistes peuvent continuer à utiliser les sentiers. C'est sûr qu'il n'y aura plus de surfaçage de sentiers et on va placer les pancartes de sécurité aux rivières.

Le Club motoneigistes de Rouyn-Noranda cesse également ses opérations dimanche à la demande de la fédération.

Les sentiers restent toutefois ouverts, mais le vice-président des opérations du club Daniel Audy conseille aux motoneigistes d'être prudents.

Pour nos membres au niveau local, ce qu'on dit c'est que les sentiers vont être ouverts vu que c'est un sport individuel, dit-il. On demande par contre de ne pas avoir d'attroupements dans les relais et de vérifier avant de sortir puisque la majorité des relais sont déjà fermés. Mais pour faire une petite randonnée sans attroupement, les sentiers vont être surfacés jusqu'à dimanche.