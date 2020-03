COVID-19 : la Sûreté du Québec ajuste ses interventions

Ils surveilleront les endroits où il pourrait y avoir un attroupement de personnes pour limiter les risques de propagation du coronavirus.

Un aréna, est-ce que ça pourrait être un centre commercial, donc des endroits où les gens seraient susceptibles de se regrouper. Le but c'est de faire de la sensibilisation, donc de rappeler aux citoyens les différentes consignes mises en place par le gouvernement et c'est pour s'assurer de la santé et du bien-être de chacun , affirme la porte-parole de la Sûreté du Québec, Ann Mathieu.

Elle indique qu'il n'y a pas d'enjeux d'absentéisme pour le moment dans les régions du Québec.

Les policiers ont reçu des masques, des gants et du désinfectant pour se protéger lors des différentes interventions.

Je vous dirais que la plupart [des gens] collaborent bien aux différentes mesures mises en place, dit-elle. On sollicite toujours la collaboration du public pour demeurer et continuer dans le sens des instructions gouvernementales pour que justement les situations se déroulent toujours bien.

Les accès aux postes de police sont restreints

À leur arrivée au poste de police local, les citoyens doivent utiliser le téléphone extérieur s'il est disponible ou composer le 310-4141 pour s'adresser aux autorités.