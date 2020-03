COVID-19 : les mesures du gouvernement du N.-B. pourraient s'étendre jusqu'à mai

Bien que difficile à prévoir, les responsables de la santé estiment que la pointe des infections virales pourrait seulement être atteinte dans cinq semaines, dit Blaine Higgs.

Le premier ministre Blaine Higgs le 17 février 2020 à Fredericton. Photo : La Presse canadienne / Stephen MacGillivray

Nous prévoyons pour des mois. Blaine Higgs, premier ministre

Le Nouveau-Brunswick a déclaré l'état d'urgence sanitaire jeudi, donnant au gouvernement de larges pouvoirs pour imposer des fermetures d'entreprises et une distanciation sociale adéquate afin de prévenir la propagation du virus.

Il y a 11 cas dans la province : sept confirmés et quatre probables. Personne n'a été hospitalisé jusqu'à maintenant.

Blaine Higgs et la Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef, devraient faire leur mise à jour quotidienne à 14h30, à Fredericton.

Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, le 18 mars 2020. Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Mais vendredi en milieu d'après-midi, aucun nouveau cas n'avait été diagnostiqué depuis deux jours.

Jennifer Russell indique qu'elle s'attendait à ce que le nombre de cas augmente dans les semaines à venir, à mesure que les personnes rentrent chez elles après avoir voyagé à l'étranger.

Elle s'attend également à ce que le nombre de tests de dépistage augmente bientôt, avec 13 nouveaux centres d'évaluation communautaires mis en place dans toute la province pour aider à alléger le fardeau des services d'urgence.

Au moins 509 tests sont revenus négatifs à ce jour.

Il y a toujours onze cas au N.-B. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Selon M. Higgs, la réaction du public à la déclaration de l'état d'urgence a été très forte - et positive.

Les gens posent plus de questions sur ce qu'ils doivent faire , explique le premier ministre.

Cette information était disponible, mais les gens regardent beaucoup plus maintenant et s'informent. Et nous avons besoin de cela. Et nous avons besoin qu'ils y prêtent attention.

Des médecins à la retraite proposent d'aider

Environ huit médecins à la retraite - médecins de famille et spécialistes - ont contacté le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick pour exercer à nouveau, si leurs services sont requis, selon le registraire.

À ce jour, aucun hôpital n'en a fait la demande. Je crois que cela va changer au fur et à mesure [que la situation évolue] , affirme le Dr Ed Schollenberg dans un courriel vendredi envoyé à CBC.

Une fois que les médecins retraités auront des projets précis , le Collège pourra leur accorder une licence de travail, explique-t-il.

Certains médecins à la retraite pourraient reprendre le travail. Photo : iStock / Squaredpixels

En début de semaine, le Collège des médecins et chirurgiens de l'Île-du-Prince-Édouard a annoncé qu'il accélérait l'octroi de licences aux médecins qualifiés venant d'autres provinces et territoires pour aider pendant l'épidémie de l'Île.

En cette période de crise, les obstacles interprovinciaux à l'autorisation d'exercer ne doivent pas étouffer le flux de médecins des régions où les besoins sont moindres vers celles où ils sont plus importants au Canada , a déclaré le président de l'organisation, le Dr Matt Kutcher, dans une déclaration.

Le Collège examinera quotidiennement les demandes faites dans le cadre de la politique d'urgence dans le but d'obtenir une autorisation d'exercer le jour même, a-t-il déclaré, ajoutant que les exigences standard peuvent être modifiées.