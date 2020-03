Un autre incendie sur l'avenue Carter de Rouyn-Noranda

L'opération a mobilisé plusieurs pompiers ainsi que des policiers de la Sûreté du Québec.

Selon le porte-parole de la SQ, Louis-Philippe Bibeau, il pourrait s'agir d'un geste criminel puisque l'incendie a touché le Dépanneur Noranda qui a déjà été incendié en février.

En cours de journée, il y aura un enquêteur et un technicien en scène incendie qui se rendront sur les lieux afin de déterminer les causes et origines. Selon toute vraisemblance il s'agirait d'un geste criminel , dit-il.

Il affirme qu' il s'agit d'un bâtiment qui avait été la proie des flammes au cours de l'hiver. Au début du mois de février, le bâtiment avait déjà été incendié. C'est le deuxième incendie au même endroit.

L'événement n'a pas fait de blessé.