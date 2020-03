De nombreux insulaires vivent toujours dans la faim, selon un rapport

Un nouveau rapport sur l'insécurité alimentaire révèle que le pourcentage d'insulaires qui luttent contre la faim n'a que légèrement changé au cours des deux dernières années, et qu’il se maintenant autour de 19 000 personnes.

Le rapport intitulé Proof Food Insecurity Policy Research, qui analysait les années 2017-2018, a révélé que 14 % des insulaires étaient en insécurité alimentaire, ce qui représente une légère baisse comparativement à 2015-2016, où ce pourcentage était de 14,7 %.

Ces 14 % représentent 18 900 habitants de l'île.

Un homme achète de la nourriture. Photo : Ivanoh Demers

Les changements ne sont pas statistiquement significatifs, mais lorsque j'examine les détails, certains d'entre eux [les changements] vont dans la bonne direction , croit la chercheure principale du rapport, Valerie Tarasuk.

Ce rapport en question est basé sur une série de questions posées dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de Statistique Canada.

Il mesure trois niveaux d'insécurité, allant de l'obligation d'acheter des aliments de moindre qualité, à la faim.

Les taux entre les provinces varient de 11,1 % au Québec à 15,3 % en Nouvelle-Écosse.

Moins d'enfants souffrent d'insécurité alimentaire

Le nombre d'enfants de l'île vivant dans l'insécurité alimentaire a connu un changement plus important.

L’insécurité alimentaire touche les familles qui reçoivent de l’aide sociale et celles où les parents travaillent. Photo : Radio-Canada / Sébastien Gaudet

L'enquête a révélé que 19,2 % des enfants de l'Île vivent dans des ménages souffrant d'insécurité alimentaire. C'est une baisse par rapport aux 22,8 % de 2015-2016.

Toutefois, les taux d'insécurité alimentaire restent plus élevés dans les ménages avec enfants, par rapport à la moyenne.

Mme Tarasuk se dit préoccupée par le fait que la plupart des ménages souffrant d'insécurité alimentaire dans la province tirent en fait des revenus d'un emploi.

Nous savons avec certitude que les personnes bénéficiant de l'aide sociale sont très, très vulnérables , affirme Valerie Tarasuk. Elle croit toutefois dommage de voir que ceux qui travaillent et reçoivent un revenu ont aussi de la difficulté à se nourrir.

Les taux d'insécurité alimentaire restent plus élevés dans les ménages avec enfants. Photo : Getty Images / chameleonseye

Il ne faut pas beaucoup d'argent pour faire une différence en matière de sécurité alimentaire, insiste Mme Tarasuk, aussi peu que 100 dollars peuvent avoir un impact .

Mais cela va dans les deux sens. Selon elle, la pandémie COVID-19 risque de toucher de manière disproportionnée les revenus des personnes qui peuvent le moins se le permettre.

C'est le genre d'emplois où ils ne sont pas payés s'ils ne se présentent pas , insiste la chercheure.

Nous devons trouver comment aider ces ménages à traverser cette crise.

Le gouvernement de l'Î.-P.-É. et Ottawa ont tous deux annoncé des fonds d'urgence pour soutenir les personnes et les entreprises qui souffrent financièrement à cause de la COVID-19.