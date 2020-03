Les médecins du Réseau de santé Horizon sont prêts pour la COVID-19

Les médecins de Moncton affirment que le Réseau de santé Horizon a suffisamment de personnel et de matériel pour faire face à la pandémie.

Le Dr Ken Gillespie, chef du personnel de l'hôpital de Moncton, a indiqué vendredi aux journalistes qu'après l'épidémie de SRAS en 2003, chaque province a mis en place une préparation à la pandémie , qui, selon le médecin, signifie qu'un stock de fournitures est mis de côté pour ce genre d'incident.

Pour effectuer ce test de dépistage, les médecins disposent notamment d'une visière et d'un masque. Photo : Reuters / Patrick Doyle

Il croit fermement que les ventilateurs sont essentiels pour ce que nous attendons .

L'hôpital de Moncton compte 39 ventilateurs pour adultes et trois ventilateurs néo-natals. Six autres ventilateurs sont en commande, dont deux devraient arriver la semaine prochaine et quatre autres peu de temps après .

Le réseau de santé Horizon compte 90 ventilateurs, tandis que la Dre Jennifer Russel, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, a déclaré qu'il y en avait 161 au total dans la province et que 50 % d'entre eux étaient en commande.

Jennifer Russell préconise la distanciation sociale. Photo : Radio-Canada

Nous avons l'impression que le nombre de ventilateurs que nous avons est assez bon par habitant , soutient Dr Gillespie.

Dr Ken Gillespie rapporte qu'il y a environ 500 000 masques N95, et quatre millions de masques réguliers. Il a ajouté que les masques N95 ne sont pas nécessaires dans la grande majorité des situations et qu'ils ne seront pas portés en permanence par le personnel médical et les patients.

Nous épuiserons très rapidement notre stock de masques N95, et le problème dans ce scénario est que lorsque nous en aurons besoin, ils ne seront pas disponibles .

La semaine dernière, Horizon a annulé tous les services non urgents et a réduit l'accès aux interventions chirurgicales, à l'exception des procédures urgentes comme les opérations visant à sauver des membres et les chirurgies pour traiter un cancer.

Nous n'avons aucun problème de personnel

Comme Horizon a cessé de faire des procédures électives cette semaine, nous n'avons pas de problèmes de personnel , déclare Dr Gillespie.

Nous examinons comment redéployer le personnel dont nous disposons vers les domaines où c’est nécessaire.

Par exemple, un membre du personnel est maintenant à la porte pour contrôler les personnes qui tentent d'entrer dans l'hôpital, mais ce n'est pas un travail qui existe normalement, explique-t-il.

Habituellement, 300 médecins travaillent à l'hôpital de Moncton, et Dr Gillespie soutient qu'il y en a actuellement une vingtaine qui ne peuvent pas travailler, six ou sept d'entre eux étant absents pour cause d'auto-isolement.

Du personnel du réseau de la santé dans un hôpital. Photo : iStock / Photographerlondon

Ken Gillespie ajoute que le nombre de fournitures de soins et de personnel nécessaires dépendra de la façon dont le public suivra les mesures de sécurité.

La charge de travail va être répartie sur une très longue période ou sur une très courte période, dit-il.

Si elle est très courte, nous aurons des problèmes, si elle est étalée sur une longue période, tout ira bien.

Les spécialistes de l'hôpital de Moncton disent qu'ils sont prêts pour la COVID-19, mais la gravité de la situation dans la province dépend de la façon dont les gens suivent les procédures recommandées.

Centre d'évaluation dans le stationnement

La Dre Jody Enright, directrice du département médical, a mené l'installation du centre d'évaluation de l'hôpital de Moncton dans une tente située dans le stationnement.

Elle explique qu'il était en fonction depuis samedi dernier.

Un exemple d'un test de dépistage du coronavirus. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Les personnes qui présentent des symptômes du virus peuvent contacter le 811 ou leur médecin de famille. Après une évaluation téléphonique, si cela est jugé nécessaire, le patient est dirigé vers le centre d'évaluation.

Jusqu'à présent, nous avons pu contacter ces patients dans un délai d'une heure ou deux et souvent leur obtenir un rendez-vous dans l'heure ou deux qui suit , explique Dre Enright.

Le patient arrive en voiture et le personnel se rend à la voiture pour faire une évaluation.

Nous faisons le prélèvement sur place et ils quittent et rentrent chez eux pour s'isoler.

Dre Enright rapporte que les chiffres ont augmenté au cours de la semaine, mais nous avons encore pas mal de capacité [à l'hôpital] .

Selon elle, les critères actuels pour les tests sont qu'une personne doit avoir une toux ou de la fièvre, ainsi qu'un certain contact avec la maladie.

Soit ils ont eux-mêmes voyagé au cours des 14 derniers jours, soit ils ont été en contact avec une personne malade qui a voyagé au cours des 14 derniers jours, soit ils ont été en contact avec un cas connu de la COVID , explique-t-elle.

Le seul laboratoire de la province capable de tester les prélèvements est situé à Moncton, à l'hôpital Dr. Georges-L.-Dumont.

Il a été capable de traiter tout ce que nous avons envoyé , affirme Dre Enright.

Outre la clinique de Moncton, Horizon a également mis en place des centres d'évaluation à Saint Jean, Miramichi et Fredericton, en plus de la création très prochaine d'un centre d'évaluation dans la région d'Upper River Valley.

Nicole LeBlanc, médecin en chef du Réseau de santé Vitalité, demande à tous de respecter les consignes du gouvernement. Photo : Radio-Canada

Vitalité a mis en place des cliniques de dépistage dans chacune des zones du réseau : Beauséjour, Nord-Ouest, Restigouche et Acadie-Bathurst. Télé-Soins 811 ou un médecin de famille doit faire une recommandation pour qu'un patient y soit traité.

Prévention des infections

Archives - Une scientifique de l’entreprise Artcurus Therapeutics travaille au développement d’un vaccin contre la COVID-19 dans un laboratoire de San Diego, aux États-Unis, le 17 mars 2020. Photo : Reuters / Bing Guan

Le Dr Gordon Dow, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital de Moncton, a indiqué vendredi : le contrôle des infections me tient à cœur car c'est le seul outil dont nous disposons pour la COVID-19.