COVID-19 : Windsor déclare l'état d'urgence et ferme deux centres commerciaux

En plus de la déclaration de la Ville, les centres commerciaux Devonshire et Tecumseh seront fermés temporairement, à compter de la fin des heures normales de fonctionnement samedi 21 mars et ce jusqu'au dimanche 5 avril au moins.

Ces mesures sont mises en place pour renforcer celles déjà instaurées en matière de distanciation sociale et de limitation de la propagation du COVID-19.

Malgré ces fermetures, un certain nombre d'installations dans chacun de ces emplacements resteront opérationnelles :

Toute pharmacie de détail dans ou attaché à l'un ou l'autre centre commercial.

Toute épicerie de détail dans ou attaché à l'un ou l'autre centre commercial.

Tout restaurant, à l'exception de ceux qui n'offrent pas de service de livraison ou de plats à emporter.

Tout site directement attaché à l'un des centres commerciaux auquel il n'est pas possible d'accéder depuis le centre commercial.

Les écoles, les restaurants, les églises, les centres communautaires, les piscines, les bibliothèques et les arénas ont fermé leurs portes pour réduire le risque de transmission , a déclaré le maire Dilkens, lui-même en isolement volontaire après son retour d'un voyage personnel en Jordanie.

C'est une étape supplémentaire appropriée à effectuer, alors que nous cherchons à protéger la santé publique.

Les commerces « non essentiels » devront arrêter leurs activités

Au cœur de ces mesures d'urgence, les autorités sanitaires de Windsor recommandent fortement que les installations non essentielles suivantes ferment immédiatement :

Les magasins de vente au détail, y compris ceux qui vendent des vêtements, des livres, des articles de décoration intérieure

Les services personnels, y compris les salons de coiffure, les spas, les salons de tatouage, les salons de manucure

Ces recommandations seront suivies d'un arrêté officiel le lundi 23 mars, précise l'Unité sanitaire du comté de Windsor-Essex.