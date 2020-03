COVID-19 : des pharmaciens installent des écrans protecteurs au comptoir des prescriptions

C'est le cas de Nicolas Huot, pharmacien de la bannière Proxim à St-Germain-de-Grantham. Il a décidé de faire l’achat d’écrans protecteurs pour limiter les risques de contagion de la COVID-19. Une façon pour lui de protéger les employés du commerce.

Les écrans ont été installés au comptoir du laboratoire et à la caisse où les clients sont invités à passer eux-mêmes les articles sous le lecteur optique.

Contrairement au message véhiculé par le premier ministre, il y a beaucoup de gens qui continuent à se présenter à la pharmacie pour des choses qui sont non essentielles, malgré le fait qu'on offre la livraison et qu'on peut faire préparer les choses à l'avance , explique le pharmacien.

Propriétaire d'une pharmacie Uniprix au centre-ville de Drummondville, le pharmacien Nicolas Blanchette songe opter, lui aussi, pour cette solution. Il compte toutefois évaluer l'évolution des habitudes des clients au cours des prochains jours avant de se lancer.