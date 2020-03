COVID-19 : La Ville d’Edmonton décrète l’état d’urgence local

L’état d’urgence local entre en vigueur dès maintenant pour une période de sept jours. Il pourrait ensuite être renouvelé.

Le conseil municipal d’Edmonton a pris cette décision au cours d’une réunion spéciale du comité de gestion des urgences, suivant les recommandations du directeur municipal Adam Laughlin.

Le maire Don Iveson a assuré que cette mesure n’avait pas été prise à la légère.

« Nous faisons cela afin d'avoir les pouvoirs nécessaires, si nous en avons besoin, pour protéger notre population », a-t-il dit.

Stationnements et transport en commun gratuit

À partir de samedi, l’utilisation de l’autobus et du LRT sera temporairement gratuite. La Ville a précisé que le but n’est pas d’encourager les gens à prendre le transport en commun, mais de protéger les chauffeurs et les employés en éliminant le besoin de manipuler de l’argent et de s’approcher des clients.

La Ville cessera également de collecter des frais dans les stationnements qui lui appartiennent. Les stationnements privés resteront payants. Le but est « d’encourager les déplacements sécuritaires », selon un communiqué de la Ville.