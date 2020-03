Deux Estriens coincés à l’étranger témoignent

C’est le cas d’Alain Hébert, qui est coincé à Quito, en Équateur. Cet Estrien a quitté le Canada il y a cinq mois. Depuis quelques jours, il tente désespérément de rentrer au pays, sans succès.

Air Canada a cancellé tous les vols qui arrivaient à Quito. Donc on ne peut pas partir , explique-t-il lors d’une entrevue sur Skype avec Radio-Canada Estrie.

Par contre, d’autres compagnies d’aviation comme Air France viennent quand même chercher les ressortissants de leurs pays parce qu’il arrivent avec des avions vides et ils ramènent les gens chez eux , continue-t-il, amer.

J’ai l’impression que le Canada ne fait rien pour nous. Alain Hébert, Québécois coincé à Quito, en Équateur

Des peines de prison aux contrevenants

Alain Hébert dit qu’il est confiné dans son hôtel et qu’il est incapable d'en sortir sauf pour aller à l'épicerie une fois par jour en portant un masque. Il y a un couvre-feu et il y a des peines de prisons pour les gens qui sortent dans la rue sans porter de masque , poursuit-il.

M. Hébert dit qu’il est inscrit auprès de l’ambassade canadienne. L’ambassade nous renvoie à des formulaires difficiles à remplir, parce qu’il y a tellement d’hyperliens sur les formulaires qu’on se perd dans la paperasse , regrette-t-il.

Le Québécois a l'impression d'avoir été abandonné par le gouvernement canadien. Il espère que son intervention fera bouger les choses.

Un groupe de 50 Québécois au Guatemala

Un groupe de 50 travailleurs humanitaires québécois est retenu au Guatemala depuis le 9 mars. Parmi eux, le Dr Daniel Paquette, originaire de Drummondville.

Comme l’explique M. Paquette, les membres du groupe ont entre 55 et 80 ans. Une dizaine d'entre eux ont d'ailleurs des maladies chroniques, ce qui inquiète le médecin.

On avait réussi à avoir des billets pour revenir [au Québec] le 19 mars, mais le Guatemala a fermé les frontières terrestres et aériennes le 17 mars , confie-t-il. Depuis, ils ne peuvent plus quitter le pays.

Les membres du groupe sont en contact avec l’ambassade canadienne et le ministère des Affaires étrangères. Ils attendent des autorisations pour permettre aux avions d’atterrir et de repartir , poursuit-il.

Il est heureux que les choses bougent et dit garder espoir pour la suite. Aucun des membres du groupes de présente des symptômes du virus, se réjouit-il.

Aux dernières nouvelles, un avion nolisé à partir du Canada était censé atterrir vendredi ou samedi au Guatemala pour ramener les ressortissants canadiens au pays.

Le bureau du premier ministre canadien attendait la permission du gouvernement guatémaltèque pour faire atterrir l’avion, avons-nous appris.

Avec les informations de Jean Arel.