Les premiers répondants exhortent la population à être aussi transparente que possible

Vendredi dernier, des ambulanciers paramédicaux de la région de Montréal ont dû se placer en isolement après être intervenus auprès d’une octogénaire qui ne présentait pas de symptômes, mais qui avait été en contact avec une personne qui avait récemment voyagé. Cette patiente est par la suite devenue la première victime québécoise de la COVID-19.

Marie-Ève D’Aoust, chef aux opérations, et aux communications à la Coopérative des paramédics de l'Outaouais Photo : Radio-Canada / Nathalie Bastien

Pour la chef aux opérations de la Coopérative des paramédics de l'Outaouais, Marie-Ève D’Aoust, une meilleure transparence au moment de l’appel au 911 permettra d’assurer la sécurité des ambulanciers paramédicaux pendant toute la durée de la pandémie.

La population doit nous aider à les aider pour qu'on ait l'information à la base et arrêter la chaine de contamination. Marie-Ève D’Aoust, Chef aux opérations, Coopérative des paramédics de l'Outaouais

Si jamais on a un cas qui est suspect transmis par le Centre de communication santé ( CCSCentre de communication santé ), nos paramédics vont à ce moment-là ouvrir leur protocole ministériel, qui consiste à une paire de gants, une blouse et un masque bien sûr. Puis, l'évaluation va se faire à une certaine distance , explique la chef aux opérations.

À Ottawa, on suit un protocole similaire à deux étapes, explique dans un courriel à Radio-Canada le directeur général intérimaire du Service de protection et d’urgence, Ryan Perrault.

Dans un premier temps, les agents de communications passent en revue, dans le cadre de la prise en charge des appels, une série de questions afin d’évaluer les symptômes possiblement liés à la COVID-19 , précise M. Perrault, avant que les paramédicaux qui répondent aux appels procèdent également à une évaluation des patients au point de service .

L’information aussi efficace que l'équipement pour se protéger

Alors que ses interventions et ses transports ont toujours lieu malgré les directives d'isolement, le Service de Police de la Ville de Gatineau (SPVG) a aussi manifesté ses inquiétudes.

Nous, on va continuer d'assurer la sécurité autour de tout ce qui se passe dans un milieu public , explique le président de la ​Fraternité des policiers et policières de Gatineau, Steve Spooner.

Présentement, les policiers sont plus calmes lorsqu'on leur donne le plus d'information possible. Steve Spooner, Président, ​Fraternité des policiers et policières de Gatineau

On est à la merci des citoyens. On a l'obligation d’intervenir et [...] on voit des gens qui ne semblent pas comprendre le sérieux de la situation , souligne le représentant syndical.

Selon M. Spooner, une quinzaine de policiers du SPVGService de police de la Ville de Gatineau sont présentement en isolement, un chiffre qui risque de grimper en flèche en fonction du nombre d’interventions.

La Fraternité n'écarte pas la possibilité de rappeler des policiers à la retraite, mais elle fait aussi des démarches pour pouvoir tester plus rapidement les policiers qui auraient pu avoir été exposés au virus.

Le SPVGService de police de la Ville de Gatineau a d'ailleurs décidé de fermer les bureaux d'accueil de ses deux postes de police et de ses deux centres de services pour une durée indéterminée, afin de limiter les contacts avec des porteurs possibles du coronavirus.

Avec les informations de Jean-François Poudrier et d’Ismael Sy