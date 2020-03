Entente de principe entre le gouvernement Ford et les enseignants de l'élémentaire anglais

La Fédération des enseignantes et enseignants de l’Ontario, le ministre de l’Éducation Stephen Lecce, ont annoncé vendredi soir avoir trouvé un terrain d’entente pour renouveler les contrats des personnels de l’éducation, qui avaient échu le 31 août dernier.

Cela a été un processus de négociation très long et difficile , a déclaré le président du principal syndicat enseignant de la province, Sam Hammond. Nous sommes très reconnaissants du soutien et de la solidarité sans faille de nos membres et du public, qui a continué de défendre l'éducation publique et le soutien dont nos élèves et éducateurs ont besoin maintenant et à l'avenir.

Les détails de l'accord n'ont pas été dévoilés.

Pour Stephen Lecce, cet accord préliminaire crée un nouvel élan pour les accords et les progrès que les élèves méritent .

Le ministre de l'Éducation de l'Ontario, Stephen Lecce Photo : Radio-Canada

Dans un communiqué, M. Lecce affirme que le gouvernement s'est engagé à maintenir la taille des classes et la maternelle à la journée, à investir dans l'éducation spéciale et à une augmentation juste de la rémunération des personnels de l'éducation.

Le gouvernement avait précédemment déclaré qu'il ne bougerait pas au-delà d'une offre d'augmentation des salaires et des avantages sociaux de 1 % par an.

Les principaux syndicats avaient demandé 2 % sur le salaire et environ 6 % sur les avantages sociaux - et souhaitaient des concessions sur un règlement qui dicte l'embauche en fonction de l'ancienneté.

M. Hammond a précisé que la décision d' accepter les termes conclus avec le gouvernement appartient en fin de compte aux 83 000 membres de l'ETFO , lors d'un vote qui aura lieu la semaine prochaine .

La FEEO suspend tous ses moyens de pression immédiatement.

La semaine dernière, une entente avait été trouvée entre le gouvernement Ford et l'Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens (OECTA), qui représente 45 000 enseignantes et enseignants (dans l'élémentaire et le secondaire) du système scolaire catholique anglais.

L'Association des enseignants francophones de l'Ontario (AEFO) et la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (FEESO) demeurent les derniers syndicats à ne pas avoir conclu d'accord avec le ministère de l'Éducation.

Toutes les écoles de l'Ontario resteront fermées au cours des deux prochaines semaines, au moins, dans le cadre des mesures prises par les autorités pour contrer la pandémie de COVID-19.